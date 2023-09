Una canzone per Don Pino Puglisi, scritta insieme da studenti e docenti, cantata nella Cattedrale di Palermo.

In occasione delle celebrazioni del trentennale dalla morte del Beato Padre Pino Puglisi, gli studenti palermitani dei corsi musicali dell’Istituto Comprensivo De Amicis Da Vinci hanno cantato l’entusiasmante “RaPPP”, brano e testo scritto dagli alunni con il supporto dei docenti, da un’idea musicale originale di Francesco Di Stefano, su arrangiamento di Giovanni D’Emma.

L’istituto e gli eventi della memoria

L’istituto, guidato dalla dirigente Giovanna Genco, partecipa sempre con grande attenzione a queste iniziative, «perché – sostengono i docenti dell’istituto – ogni attività di legalità a scuola è fondamentale per educare le nuove generazioni ai valori della giustizia, della trasparenza e del rispetto delle leggi. Queste iniziative non solo contribuiscono a formare cittadini responsabili, ma anche a creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Promuovere la legalità a scuola significa preparare gli studenti a diventare cittadini consapevoli e futuri membri attivi, positivi e propositivi della società, capaci di contribuire costruttivamente al benessere comune. Proprio la scuola, presidio di legalità, ha il compito di seminare questi valori con l’esempio e la costanza, utilizzando tutti i linguaggi di cui dispone, non ultima la musica, che è un linguaggio moderno, forte, diretto e che i nostri alunni hanno voluto usare per onorare la memoria di 3P».

Ecco il testo della canzone

RaPPP

Un umile prete chiamato 3P

ma tutti a Brancaccio dicevano: Parrì!

A scuola i ragazzi lo chiamavano professore

a scuola insegnava matematica e religione.

Per tutti i ragazzi voleva un’occasione

per i figli di Brancaccio la scuola era una prigione.

I giovani per strada che brutta situazione

bisognava dire no a quelle brutte persone

che al crimine ed al male volevano asservirli

che dentro Cosa Nostra volevano arruolarli.

E dunque con coraggio e con il suo sorriso

trovò spazio nei cuori di chi aveva già deciso

di stare dalla parte del crimine e del male

perché del suo futuro non sapeva che altro fare.

RIT. E se ognuno fa qualcosa molto si può fare

e se ognuno fa qualcosa insieme riusciremo

a cambiare questa terra a renderla migliore

un posto in cui restare e non da cui scappare

Il 15 Settembre di trent’anni fa

Don pino rincasava e con tranquillità

Vedendo il suo assassino con la pistola in mano

Gli disse sorridendo: “Io me lo aspettavo”.

Lo sparo risuonò alle 20 e 40

A quell’ora per strada di gente ce n’è tanta

Eppure quella sera non c’era anima viva

Mentre Pino steso a terra il suo sangue ricopriva.

Don Pino ci ha insegnato che la vita è preziosa

E che la dignità vale più di ogni altra cosa

Ricorderemo sempre questo tuo insegnamento

Di certo non son state parole dette al vento

Ricorderemo al mondo questo tuo messaggio

Vivremo ogni giorno col tuo stesso coraggio

RIT. E se ognuno fa qualcosa molto si può fare

e se ognuno fa qualcosa insieme riusciremo

a cambiare questa terra a renderla migliore

un posto in cui restare e non da cui scappare

Like this: Like Loading...