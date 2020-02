Presente una delegazione di ragazzi cinesi

Una giornata indimenticabile quella vissuta oggi dagli studenti dell’istituto comprensivo Amari Roncalli Ferrari e dell’istituto comprensivo Antonio Gramsi di Palermo, ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra loro anche diversi ragazzi cinesi, “a dimostrazione che la nostra accoglienza è priva di pregiudizi e l’integrazione tra gli alunni che provengono da diverse regioni del mondo è al centro della nostra attività educativa”, ha dichiarato la dirigente dell’istituto Ferrara Lucia Sorce.

All’incontro hanno partecipato anche altre classi secondarie di primo grado del resto d’Italia: l’istituto Rizzo di Formello (RM); Vittorio Falsina di Castegnato (BS), Musco di Catania; Sacerdoti di Roma; Di Arnaldo Fusinato di Schio (VI).

Nel corso dell’incontro Mattarella si è confrontato con gli studenti rispondendo alle loro domande, in un clima di allegria culminato con selfie e strette di mano.

Tanta l’emozione soprattutto per un ragazzo che, nonostante un braccio rotto, non ha rinunciato alla gita ricevendo in premio la firma sul gesso del Capo dello Stato.