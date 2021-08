I fondatori l'avvocato Massimiliano Mangano e Maria Beatrice Miceli

Lo studio legale P.MMS Legal Mangano Miceli Stallone & Partners è stato inserito tra i Migliori Avvocati e Studi Legali Corporate 2021 dalla rivista Capital.

In particolare, sulla base dell’Analisi aggiornata di PVB Monitor, lo Studio PMMS Legal è stato inserito nella classifica dei 50 Studi Legali di diritto Amministrativo, in considerazione dell’elevata qualità espressa dal suo team di professionisti, specializzato in diritto amministrativo.

Si legge nell’articolo che l’amministrativista assiste i propri clienti in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e assiste le imprese in procedure amministrative articolate e complesse.

“Il premio – hanno commentato i fondatori Massimiliano Mangano e Maria Beatrice Miceli – rappresenta il riconoscimento dell’attività svolta dallo Studio nell’assistenza dei propri clienti, con particolare riguardo al Mezzogiorno d’Italia. Lo studio ha sedi a Roma, Palermo e Catania e opera su tutto il territorio nazionale”.

(Nella foto, al centro, i fondatori Francesco Stallone, Massimiliano Mangano e Maria Beatrice Miceli, con gli avvocati Giovanni Barraja, Filippo Ficano e Lucia Interlandi.