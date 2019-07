in azione gli uomini di Porticello

Un giovane sub di 29 anni palermitano è stato travolto da un gommone nella zona di Casteldaccia (Pa) nello specchio acqueo davanti alla Rotonda.

Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porticello.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il sub stava pescando in apnea, a qualche centinaio di metri di distanza dalla costa, quando è stato travolto da un gommone il cui equipaggio si sarebbe reso conto della sua presenza in mare solo dopo aver sentito l’impatto e le urla del malcapitato rimasto incastrato al mezzo con la cintura dei piombi che indossava.

Il sub è stato soccorso dagli occupanti del gommone e portato in ospedale.

La Guardia Costiera di Porticello sta eseguendo gli accertamenti sul mezzo nautico e sta svolgendo alcuni approfondimenti per stabilire l’esatta dinamica degli accadimenti e risalire alle eventuali responsabilità.