Una grande partecipazione

Anche quest’anno, la Polizia di Stato di Palermo ha organizzato la manifestazione “Conoscersi con un Sorriso”, giunta alla sua tredicesima edizione. Al centro del progetto, come sempre i bambini, ed il desiderio comune di regalare un momento di felicità nel periodo natalizio, ai bambini ospiti di case famiglia della provincia di Palermo, (circa 300). Sono state coinvolte inoltre diverse scolaresche di scuola primaria (circa 250) dei quartieri disagiati della periferia di Palermo, alcune delle quali con bambini in condizioni di disabilità, in modo da condividere un percorso di legalità finalizzato al recupero della dispersione scolastica.

Promosso dai poliziotti dell’XI Reparto Mobile

Quest’anno l’evento benefico, promosso ed organizzato dai poliziotti dell’XI Reparto Mobile, che hanno provveduto al finanziamento della stessa con una raccolta volontaria, si è tenuto presso il teatro “Politeama Garibaldi” di Palermo, ed ha visto la partecipazione di artisti che si sono esibiti in spettacoli di intrattenimento per bambini, giocoleria e personaggi Disney. All’esterno del teatro, nella centralissima piazza Ruggero Settimo, sono stati allestiti i gazebo espositivi “Polizia di Stato”, alcuni dei quali sono stati addobbati con la collocazione di arredi e suppellettili riferiti alla casa di “Babbo Natale”, dove i bambini, felici, al termine dello spettacolo, hanno ritirato doni a loro dedicati e gadget vari.

Realizzate dagli studenti diverse rappresentazioni grafiche su tela aventi come tema “Solidarietà”,

Per l’occasione i giovani studenti hanno realizzato diverse rappresentazioni grafiche su tela aventi come tema “Solidarietà”, nonché diverse palline decorative che serviranno per addobbare l’albero di natale che verrà donato alla comunità “Casa di Aldo”, struttura che si adopera ad accudire parte dei senzatetto della città di Palermo.

La giornata trascorsa è stato un momento speciale dove i bambini con vero entusiasmo hanno gioito e si sono divertiti in un contesto emozionante anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

