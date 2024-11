Si è chiuso domenica 24 novembre con una grande partecipazione di pubblico il Keynes Festival 2024, l’evento che ha trasformato Palermo in un cuore pulsante di cultura ed educazione emotiva.

In soli due giorni, oltre 1200 partecipanti hanno affollato gli spazi del Keynes Institute, celebrando il tema centrale dell’empatia come pilastro per ridefinire modelli educativi e sociali.

Un festival per riscoprire il valore dell’empatia

Il Keynes Festival ha acceso i riflettori sull’empatia non solo come valore umano, ma come strumento concreto per costruire relazioni significative e una società più inclusiva.

La manifestazione ha visto la partecipazione di ospiti di calibro internazionale, come David Boddy, esperto di leadership educativa, Stefano Rossi, psicopedagogista e autore, ed Eugenio Radin, noto divulgatore filosofico.

Gli interventi hanno approfondito il tema del benessere emotivo, analizzandolo nel contesto scolastico e familiare.

Attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze, il Festival ha evidenziato l’importanza di sviluppare competenze emotive per affrontare le sfide della società contemporanea.

Le testimonianze degli esperti hanno ispirato un dibattito costruttivo, stimolando riflessioni sulla necessità di inserire l’educazione emotiva nei programmi scolastici.

Formazione e arte: un’esperienza educativa a 360 gradi

Il Keynes Festival ha offerto più di 120 laboratori di Active Learning, coinvolgendo bambini e ragazzi in attività che spaziano dalla filosofia alle materie STEM, dalla pittura ai videogame, fino alla musica e all’animazione digitale.

I laboratori hanno promosso un apprendimento attivo, che parte dall’esperienza personale per approdare a una comprensione più profonda del mondo.

Le famiglie hanno potuto sperimentare nuovi strumenti educativi, in un ambiente che favorisce l’interazione tra generazioni e la scoperta di nuove passioni.

Il successo dell’iniziativa ha dimostrato che un approccio innovativo all’apprendimento può avere un impatto positivo, alimentando la curiosità dei più giovani e rafforzando il loro senso di appartenenza.

Anche la musica ha avuto un ruolo centrale, con l’esibizione dell’Orchestra Vivace che ha emozionato il pubblico, dimostrando il potere dell’arte di introdurre tenerezza e gentilezza e abbattere barriere culturali e generazionali.

Accanto a questa performance, il medley teatrale della Compagnia Vaudeville che ha intrecciato danza, recitazione e musica, regalando momenti di autentica connessione emotiva.

Un’eredità per il futuro

Il Keynes Festival 2024 non è stato solo un evento, ma un laboratorio di innovazione educativa. L’empatia, tema cardine di questa prima edizione, ha ispirato non solo i partecipanti, ma anche le istituzioni e gli operatori educativi presenti.

L’evento ha dimostrato che, attraverso il dialogo e la sperimentazione, si possono gettare le basi per una società più consapevole e connessa.

Con questo grande successo, il Keynes Institute si conferma un punto di riferimento per l’educazione e la cultura in Sicilia, con l’ambizione di rendere il Keynes Festival un appuntamento annuale imperdibile.