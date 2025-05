La sfida dell’innovazione parte dal cuore della Sicilia. Sarà Catania, il prossimo 30 maggio, ad accendere i riflettori sulla prima tappa del Sud Innovation Champions 2025, la più grande competizione dedicata alle startup del Mezzogiorno.

Un’occasione unica per mostrare il potenziale creativo e tecnologico dell’isola e connettere idee, imprese e talenti.

L’evento si svolgerà presso l’Hub Vecchia Dogana (via Cardinale Dusmet, 2), nell’ambito dell’iniziativa CATAN.IA, una giornata interamente dedicata all’intelligenza artificiale organizzata da Datapizza e Aitho.

Call aperta fino al 19 maggio

C’è tempo fino al 19 maggio per candidarsi alla selezione regionale che individuerà i cinque progetti finalisti siciliani. Il vincitore accederà alla finale nazionale del 16-17 ottobre a Messina, durante il Sud Innovation Summit – AI for Future 2025, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La call è rivolta a:

Startup e scaleup;

PMI innovative;

Team universitari e spin-off;

Progetti di ricerca.

È possibile candidarsi tramite il sito dedicato o scrivere all’indirizzo press@sudinnovationsummit.it.

Un progetto che mette in rete il Sud

Lanciata nel 2024, l’iniziativa si rafforza quest’anno grazie alla partnership con PwC Italia e Factory Accademia. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il potenziale d’innovazione del Sud, creando ponti tra startup, imprese, investitori e istituzioni.

Dopo la Sicilia, il roadshow toccherà Calabria, Campania, Puglia, Basilicata/Molise, Abruzzo e Sardegna, per poi convergere a Messina in quello che si conferma il principale evento dedicato all’innovazione del Sud Italia.

“La Champions non è solo una competizione tra startup,” sottolinea Roberto Ruggeri, fondatore di Sud Innovation. “È un invito ad attivarsi, mettersi in rete, condividere visione. Catania sarà il punto di partenza di un viaggio che unisce territori, persone e idee”. Ogni candidatura è un segnale: che qui c’è voglia di crescere, di fare sistema, e di costruire un Sud capace di trattenere e valorizzare il proprio talento”.

