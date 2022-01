Un altro suicidio evitato questa mattina a Palermo. Tenta di lanciarsi con l’auto giù da Monte Pellegrino ma il muretto regge e il tentativo di suicidio non riesce.

Tentato suicidio dalla strada per Monte Pellegrino

Sembra sia stato intenzionale l’incidente avvenuto questa mattina in via Pietro Bonanno, la strada che sale al Monte Pellegrino partendo alle spalle della Fiera del Mediterraneo oppure dalla borgata dell’Arenella.

L’incidente

Un’auto è andata a cozzare con il muretto di recinzione della strada rischiando di precipitare giù ma il veicolo si è fermato. Sul posto sono presto arrivati i soccorsi e la Polizia Municipale ha chiuso la strada di accesso al Monte

L’auto per traverso

La vettura dell’incidente o del tentato suicidio in base alle ipotesi investigative, è infatti rimasta di traverso sulla carreggiata e impedisce qualsiasi passaggio e saranno necessarie alcune ore per rimuoverla

Interventi di soccorso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. L’occupante dell’auto è stato soccorso ma per motivi di privacy visto la delicatezza della situazione non ne vengono rese note le generalità

Altro suicidio sul Monte evitato a Capodanno

Proprio nel giorno di capodanno un altro suicidio era stato evitato su Monte Pellegrino. Un ciclista e un carabiniere libero dal servizio, in quel caso, hanno salvato una donna che stava per buttarsi nel vuoto da uno dei belvedere del Monte.

Il tentativo di suicidio da Monte Pellegrino

E’ successo in via Bonanno nei pressi del belvedere di Montepellegrino. Il ciclista stava percorrendo i tornanti del monte quando ha visto la donna salita sul muretto che stava per lanciarsi nel vuoto. In quel momento è passato a bordo d una vettura un sottufficiale del comando provinciale dei carabinieri libero dal servizio con la sua famiglia.

Portata in ospedale dalla famiglia del carabiniere

Il militare e il ciclista sono riusciti a far desistere la donna dal compiere l’estremo gesto. Passata la paura la donna è salita in auto con il carabiniere ed è stata portata all’ospedale Villa Sofia per essere affidata alle cure dei medici.