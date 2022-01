Suicidio evitato nel giorno di Capodanno su Monte pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo.

I due passanti evitano il peggio

Un ciclista e un carabiniere libero dal servizio proprio nel giorno di Capodanno hanno salvato una donna che stava per buttarsi nel vuoto da uno dei belvedere del Monte.

Il tentativo di suicidio da Monte Pellegrino

E’ successo in via Bonanno nei pressi del belvedere di Montepellegrino. Il ciclista stava percorrendo i tornanti del monte quando ha visto la donna salita sul muretto che stava per lanciarsi nel vuoto. In quel momento è passato a bordo d una vettura un sottufficiale del comando provinciale dei carabinieri libero dal servizio con la sua famiglia.

Portata in ospedale dalla famiglia del carabiniere

Il militare e il ciclista sono riusciti a far desistere la donna dal compiere l’estremo gesto. Passata la paura la donna è salita in auto con il carabiniere ed è stata portata all’ospedale Villa Sofia per essere affidata alle cure dei medici.

Un salvataggio anche alla vigilia di Natale

I carabinieri della stazione Resuttana Colli avevano già salvato un uomo di 48 anni che stava tentando il suicidio appena 48 ore prima di Natale. Era stato individuato mentre stata per buttarsi giù dal ponte di via Belgio, a Palermo. La pattuglia dei militari stava percorrendo la rotonda Di Salvo quando un passante ha fatto notare l’uomo a cavalcioni sulla rete di protezione pronto per lanciarsi e finire in viale Regione Siciliana. I militari sono riusciti a bloccarlo e portarlo in salvo nonostante la resistenza del 48 enne. L’uomo è stato portato dai sanitari del 118 nell’ospedale di Villa Sofia.

Salvato anche un vigilantes

In un altro intervento i militari hanno soccorso un uomo di 55 anni dipendente di un istituto di vigilanza colto da infarto mentre si trovava in servizio. L’ambulanza non riusciva ad arrivare in tempi brevi e così i militari lo hanno trasportato in ospedale. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.