Un campus completamente bilingue per offrire a bambini e ragazzi palermitani un’occasione unica per l’estate alle porte.

È il Summer Kids Camp di JM English, organizzato in collaborazione con Ivanor, Keynes Institute e Happy Basket.

Dopo l’anno trascorso, pieno di restrizioni, distanze, mascherine e scuola online, i bambini hanno ancora più bisogno di poter vivere all’aria aperta, divertirsi insieme in sicurezza, dare libero sfogo al loro bisogno di movimento e alla creatività.

“E’ con questo spirito che abbiamo pensato di creare questo Camp bilingue. Un Camp che unisce tre realtà conosciute e amate nella città di Palermo, che con sinergia hanno ideato un progetto linguistico, sportivo, educativo di eccellenza per i bambini e i ragazzi. Un progetto di cui sono orgogliosa e che non vedo l’ora di

inaugurare.” – spiega Daniela Li Vecchi, JM English.

Il camp è rivolto a bambini da 1 a 13 anni, che saranno divisi per fasce d’età.

Dalle 8.00 alle 16.00 istruttori sportivi, assistenti, educatrici e docenti madrelingua accompagneranno i ragazzi nelle attività:

al mattino si divertiranno con basket, calcio, tennis mentre per i più piccoli sono previsti giochi di gruppo; al pomeriggio invece si svolgeranno le attività in lingua inglese.

Si tratta di attività ludico didattiche in cui la lingua inglese sarà la linea guida di laboratori di cucina, laboratori artistici, letture condivise, etc. Il nostro motto resta sempre quello di lasciare che tutti, e soprattutto i più piccoli, possano imparare divertendosi.

Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, negli spazi verdi del Keynes Ancelle che mette a disposizione 5 campi sportivi, un agrumeto, una pinetina e cortili in cui divertirsi e svagarsi nel centro di Palermo, accanto alla storica Villa Trabia.

Il campus prende il via il 7 giugno, dal lunedì al venerdì.

Per info e prenotazioni:

091 848 6086

palermo@jmenglish.it