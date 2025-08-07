Al Teatro Agricantus di Palermo si torna a ridere con la nuova comicità. Per quattro serate, da giovedì 7 a lunedì 11 agosto, nella sala climatizzata del teatro il pubblico potrà assistere agli spettacoli di “Summer Stand-up Comedy”, nuova rassegna curata dal direttore artistico Vito Meccio – che da anni lavora alla valorizzazione della comicità contemporanea e delle nuove scritture sceniche – nata come naturale prosecuzione di “Comic 90100”, il laboratorio di scouting e formazione comica curato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management. In un mondo che cambia sempre più velocemente, anche la comicità si è evoluta, attraversando epoche e linguaggi diversi. Dal cabaret del primo Novecento – in cui scenette teatrali, musica e ironia leggera la facevano da padrona – si è passati alla risata “feroce”, e non sempre politically correct, della stand up comedy, genere nato in America e che in Italia ha subito trovato terreno fertile. “Summer Stand-up Comedy” è un’occasione per scoprire nuovi linguaggi e nuove facce di questa nuova comicità diretta e senza filtri, un’occasione per scoprire nuovi artisti, ognuno unico a modo suo, che porta in scena uno sguardo personale sul mondo: autentico, scomodo, emozionante.





Il via giovedì 7 agosto alle ore 21 con “Toxoplasmosi”, scritto da Giulia Cassiba e interpretato da Chris Clun, che racconta la maternità moderna con feroce ironia e comica lucidità. Tra ginecologi onnipresenti, influencer premaman e ansie nuove di zecca, Clun mette in scena il confronto – tutto da ridere – tra l’essere genitori ieri e oggi. Un monologo brillante che ci ricorda che forse la toxoplasmosi non l’abbiamo mai presa… ma l’ansia sì, eccome.

Chris Clun

Venerdì 8 agosto è il turno di Alessio Lupo con “Arancine a Dubai”, domenica 10 agosto Francesco Bolignari salirà sul palco dell’Agricantus con “Da niente a niente”, ultimo spettacolo lunedì 11 agosto con “Torniamo a Squola” di Francesco Gottuso.

Informazioni Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091.309636. Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00.

Biglietti: € 10; ingresso in coppia € 15 (7,50 euro a persona)

