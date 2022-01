Coordinati dalla prefettura di Palermo

I controlli di fine anno sul rispetto del super green pass e della normativa anti-Covid sul distanziamento sociale disposti dalla task force coordinata dalla prefettura di Palermo. Sono state 7.440 le persone controllate dal 30 dicembre al 3 gennaio.

Su queste 43 sono state sanzionate per la violazione delle norme che regolano l’uso del Green Pass rafforzato. Altre 522 sono state multate per mancato rispetto della normativa anti Covid come l’uso della mascherina e il distanziamento sociale.

Sul fronte locali: polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno controllato 1.135 esercizi commerciali. Di questi 16 sono stati multati e 2 chiusi per cinque giorni.