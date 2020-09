Tutti oggi parlano di super bonus al 110% per sistemare le facciate gli edifici condominiali che necessitano di interventi urgenti di ristrutturazione, ma pochi oggi sono in grado di trovare facilmente tutte queste risposte.

Ed infatti, privati ed Amministratori di Condominio, hanno serie difficoltà a districarsi tra studi di fattibilità, visti di conformità, certificazioni di asseverazione, attestati vari, progetti esecutivi, cessione dei bonus.

E’ necessario trovare un partner che li assista in maniera professionale e soprattutto completa, qual’ è la Finlegal Consulting srls, società di consulenza bancaria ed immobiliare, Advisor Real Estate, che ha già presentato numerose richieste di ottenimento dei bonus edilizi, a cui ho posto una serie di domande, che riporto qui di seguito, richiedendo una risposta per iscritto, per chiarire ai lettori come ottenere i bonus fiscali senza problemi.

Se il Condominio vuole procedere ad una completa ristrutturazione e necessita di professionisti qualificati, di tecnici esperti e soprattutto vuole approfittare del super bonus al 110% per spendere il meno possibile, Voi come lo potete aiutare?

Pensiamo a tutto noi, ai preventivi ed all’offerta economica dopo aver effettuato un minuzioso sopralluogo dell’edificio, troviamo i tecnici adatti e le certificazioni necessarie, elaboriamo il progetto esecutivo ed otteniamo le autorizzazioni necessarie.

Ma soprattutto ricerchiamo un investitore che accetti la cessione dei bonus dei singoli condomini e si impegni a realizzare, con proprie maestranze, General Contractor specializzati, tutti i lavori deliberati dall’Assemblea, senza alcun esborso da parte del Condominio, ricomprendendo anche le parcelle dei professionisti, il costo dei materiali, un compenso straordinario per l’Amministratore di Condominio pari al 2% dell’ammontare dei lavori ed anche l’IVA.

Come mai dice che avete già presentato richieste di diversi condomini per l’ottenimento del bonus al 110% se ho sentito dire che le domande possono essere presentate solo dopo il 15 ottobre 2020?

L’ottenimento del bonus, in questo caso il credito fiscale, è un diritto del cittadino e la presentazione completa di tutta la documentazione all’Agenzia delle Entrate può avvenire solo dopo aver effettuato tutti i lavori, ma ben più importante è ottenere preventivamente la certezza della cessione dei bonus all’Ente Investitore, che assicuri al condominio l’anticipazione di tutte le somme necessarie per i lavori stessi, con impegno per l’Investitore ad incassare direttamente dall’Erario, anno per anno, la quota parte del credito ceduto dal singolo cittadino-condòmino per la ristrutturazione.

Insomma, la parte più importante è avere la sicurezza di ottenere le anticipazioni con il nostro aiuto, individuando Enti interessati alla cessione, ai quali abbiamo presentato i progetti completi dei Condomini da noi assistiti, ed in breve avremo le risposte, sicuramente positive.

Questo servizio completo ha un costo? quanto richiedete per le spese necessarie e per i professionisti?

Come anticipato, la Finlegal, non richiede acconti. I nostri tecnici e gli esperti pensano a tutto, dalla formazione dei bonus di ogni condòmino, alla certificazione APE, alla redazione del progetto esecutivo, alla presentazione all’Ente Investitore, all’invio delle richieste all’Agenzia delle Entrate. Il compenso alla Finlegal deliberato dall’Assemblea straordinaria con idoneo mandato rilasciato dalla stessa assemblea, verrà saldato dal Condominio solo dopo aver ricevuto l’accettazione da parte dell’Ente Investitore alla cessione dei bonus ed all’impegno alla realizzazione dei lavori condominiali.

Può spiegare meglio come funziona il servizio? cosa deve fare l’Amministratore di Condominio ed il privato cittadino per operare con voi?

L’amministratore di condominio od un condomino interessato possono controllare il nostro sito o contattare direttamente i nostri uffici (tel. 091/3819516) o tramite mail (info@finlegal.it) richiedendo la Lettera di invito a formulare un’offerta da completare, senza alcun impegno, ed inviarci, per ottenere così, in soli due giorni lavorativi, un primo preventivo di massima che confermi la fattibilità della ristrutturazione dell’edificio condominiale, l’importo del bonus spettante, la certezza della cessione all’Ente Investitore ed il costo del nostro intervento completo, pari ad una piccola percentuale sull’ammontare dei lavori da effettuare, senza anticipare alcuna somma e soprattutto, senza pagare alcun importo nel caso di mancato ottenimento della cessione dei bonus per il lavoro comunque svolto dalla Finlegal Consulting. Insomma, se non si ottiene quanto richiesto, non si paga nulla!!

Ma in pratica se un Amministratore di Condominio vuole contattarvi solo per avere qualche informazione o per chiarire qualche aspetto dell’iter procedurale, cosa deve fare?

Si può chiamare ai numeri 091/3819516 e 091/334492 per parlare con un esperto, chiarirsi tutti i dubbi e richiedere la modulistica da presentare senza impegno o inviarci una mail (all’indirizzo info@finlegal.it) per richiederci un parere per iscritto o per formulare qualche quesito.

Ma consigliate ed assistete solo i condomini o anche i proprietari di case e negozi?

A tutt’oggi la normativa di riferimento, le circolari ed i regolamenti sono perfettamente operativi per i condomini e per interi edifici, anche se con pochi appartamenti e per le case a solo. Per tutti gli altri immobili, case, ville, appartamenti, negozi, opifici commerciali ed industriali, il quadro di riferimento non è stato completato ma speriamo di essere operativi alla fine di ottobre.