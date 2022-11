Svelato il percorso della Maratona di Palermo, partenza anticipata alle 8.30 dal Politeama

10/11/2022

Cambia il percorso della Maratona di Palermo che domenica 20 novembre correrà la XXVII edizione. Partenza ed arrivo saranno a piazza Ruggero Settimo, ovvero di fronte al teatro Politeama, nel cuore del capoluogo siciliano. Avvio degli atleti (si punta al record di partecipazioni con iscrizioni prorogate ed ancora aperte) alle 8.30, quindi in anticipo rispetto al passato.

Avvisi per le vie della città

Mancano ancora alcuni giorni alla corsa podistica per eccellenza e l’organizzazione, in virtù dell’ordinanza di chiusura delle strade che rivoluzionerà la viabilità per domenica 20 novembre, ha appeso alcuni avvisi in centro città. Una usanza tornata in voga da parte degli organizzatori. Si vuole evitare l’effetto sorpresa ai palermitani.

Il percorso, partenza alle 8.30

Partenza da piazza Ruggero Settimo (piazza Politeama) a partire dalle 8.30, poi atleti verso viale della Libertà fino a piazza Vittorio Veneto – Via dell’Artigliere – e viale Diana (ingresso Parco della Favorita).

Si prosegue per viale Diana (direzione Mondello) – via Margherita di Savoia – (giro di boa 100 metri prima incrocio Mater Dolorosa), via Margherita di Savoia.

Il serpentone di atleti si immetterà viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-Viale Niscemi- viale Ercole-viale Diana-via dell’Artigliere-piazza Vittorio Veneto, viale della Libertà verso piazza Ruggero Settimo.

Passaggio poi per via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, corso Vittorio Emanuele, Piazza Villena (Quattro Canti) fino a Porta Nuova, e corso Calatafimi – piazza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno Ars) – piazza del Parlamento. Ritorno a corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – via Cavour-via Ruggero Settimo-via E amari-via Isidoro la Lumia (Teatro Politeama), via Filippo Turati – Piazza Ruggero Settimo per l’arrivo dei 21.097 Km.

Percorso da ripetere due volte per completare la maratona per i canonici 42 km e 195 metri. Alla XXVII Maratona di Palermo non ci saranno Mondello, né il “salitone” di Valdesi. Questo per gli amanti della prestazione, sarà sicuramente una buona notizia. Il tracciato prevede passaggi all’interno dell’Ars.

XXVII Maratona di Palermo, tra le novità, ci sarà la staffetta

Organizzata dall’Asd Media@, la Maratona di Palermo si prepara dunque per un appuntamento che promette spettacolo, a cominciare dalla prima novità, la staffetta che va ad affiancarsi alla distanza regina e alla gettonatissima mezza maratona.

Le squadre saranno composte da quattro staffettisti, che si divideranno equamente i 42,195 km, un momento di condivisione e agonismo per chi non è ancora pronto per le più probanti distanze.

Venerdì 18 apre l’expo Maratona a piazza Castelnuovo

Venerdì 18 novembre alle 15.30 apre l’Expo Maratona a piazza Castelnuovo. Questi gli orari d’apertura: Venerdì 18 dalle 15.30 alle 19; sabato 19 dalle 9.30 alle 19.30; domenica 20 novembre dalle 6 alle 14.30.

L’edizione 2021

L’edizione del 2021, ha visto trionfare in maratona il keniano Fredrick Kiptoo e al femminile la milanese Stefania Pulici. Nella mezza maratona successi di Giorgio Giacalone e Annalisa Di Carlo.