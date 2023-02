Patto Polo Meccatronica-Sas

Per sostenere le imprese, accompagnare le start up, promuovere lo sviluppo nel territorio e attrarre nuovi investimenti, il Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese e la società Servizi Ausiliari Sicilia Scpa hanno sottoscritto, stamani, un protocollo d’intesa. A firmarlo sono stati il presidente del Polo Meccatronica, Antonello Mineo, e il presidente della Sas, Mauro Pantò.

Obiettivo promozione sviluppo territorio

Tante le azioni previste nel protocollo: promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio; attrarre investimenti; sostenere l’innovazione e la ricerca industriale e imprenditoriale; favorire la nascita di nuove imprese e il rafforzamento di quelle esistenti mediante processi di incubazione e mentoring; garantire servizi di consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari anche con l’attivazione di operazioni finanziarie. “Siamo soddisfatti nell’essere partner di Meccatronica nella difficilissima ma entusiasmante sfida del rilancio dello sviluppo e della competitività del nostro territorio”, dice il presidente della Sas, Mauro Pantò.

L’obiettivo della collaborazione tra il Polo Meccatronica e la Sas, controllata a maggioranza dalla Regione siciliana, è quello di “promuovere azioni sinergiche che coinvolgano attori pubblici e privati al fine di implementare, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza segnati dall’art 97 della Cost, attività finalizzate allo sviluppo e alla competitività del sistema produttivo regionale”.

Le azioni previste

Sono previste, specie nel comprensorio di Termini Imerese, azioni di sostegno per lo sviluppo dell’imprenditorialità, con particolare riferimento alle imprese innovative ad alto contenuto tecnologico, start up innovative e a quelle promosse da giovani e donne, anche mediante azioni di supporto tecnico tanto nella fase di analisi delle varie progettualità, quanto nella fase di orientamento all’interno delle misure del Pnrr e degli altri strumenti e politiche per il territorio. “Siamo fiduciosi che la collaborazione con la Sas a guida Pantò possa dare impulso ai progetti di innovazione e sviluppo che si stanno portando avanti in particolar modo nell’area industriale di Termini Imerese”, afferma Antonello Mineo.