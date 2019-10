è uno dei pionieri dell'informatica nel meridione

Rosario Minasola, fondatore della Elmi srl, presidente di Assintel Confcommercio Palermo, è stato eletto per acclamazione nel consiglio nazionale di Assintel, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta le imprese che operano nell’ICT (Information and Communication Technology) e promuove lo sviluppo digitale in Italia.

Minasola, 65 anni, è uno dei pionieri dell’informatica: ha fondato la sua azienda nel 1985, ha fatto partnership con IBM e adesso opera soprattutto nell’Italia del Sud sulla digitalizzazione dei processi di aziende pubbliche e amministrazioni.

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, saluta la nuova nomina con soddisfazione. “Un importante riconoscimento per la professionalità di Rosario Minasola, che ha saputo farsi apprezzare per autorevolezza, progettualità e capacità ma anche un riconoscimento per l’intera squadra di Confcommercio Palermo che conferma la passione e la professionalità con cui sa mettersi al servizio delle proprie aziende“.