Lunedì alle 9.30 a Palermo

Rafforzare il cammino verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E’ l’obiettivo dell’incontro “Verso il 2030. Esperienze di sostenibilità cooperativa”, organizzato da Legacoop Sicilia e in programma lunedì 1 luglio (ore 9,30) alla Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo.

L’iniziativa intende promuovere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 che l’ONU ha indicato per poter perseguire uno sviluppo davvero sostenibile integrando, appunto, gli aspetti ambientali con elementi sociali ed economici. L’incontro si rivolge alle cooperative siciliane ed alle realtà territoriali delle oltre 200 organizzazioni che hanno dato vita all’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.

“Le cooperative hanno nel loro DNA l’attenzione alla sostenibilità, non si limitano ad attuare un modello di business ma ambiscono a dare il proprio contributo per migliorare le condizioni della società in cui operano – dice Filippo Parrino, Presidente di Legacoop Sicilia – Per trasformare un impegno in percorso comune bisogna però incontrarsi, confrontare le esperienze e rafforzare le collaborazioni. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare questo evento”.

“Lunedì partirà un lungo cammino – aggiunge Giovanni Pagano, della presidenza di Legacoop Sicilia – Il movimento cooperativo inizierà, in rete con le associazioni del territorio, a costruire un programma che consenta con scelte e gesti concreti di sposare i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, intervenendo sulla sostenibilità ambientale, sull’innalzamento dei livelli di istruzione, sulla qualità del lavoro, sulla promozione di pari opportunità, sul contrasto alla fame e su tutti gli altri ambiti in cui sarà possibile spendersi”.

Al convegno, oltre Parrino e Pagano, interverranno Dora Iacobelli (Presidente della commissione Pari opportunità di Legacoop Nazionale e Direttrice di Coopfond), Sabrina Mancini (Responsabile del Servizio Civile Nazionale di Legacoop) e Marco Pedroni (Presidente di Coop Italia).