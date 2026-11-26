La scuola svolge un ruolo chiave nella transizione verso una società sostenibile.

Rafforzare l’educazione alla sostenibilità ambientale all’interno dei percorsi educativi, consente di fornire alle nuove generazioni le conoscenze e la sensibilità necessarie per rispondere alle sfide ambientali e sociali future.

Nell’ambito del progetto UpSpace, ti invitiamo al Seminario Tematico gratuito “Sviluppo sostenibile e istruzione scolastica: principi e strategie comuni”.





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giovedì 10 dicembre 2026 alle ore 16:30

Radici – Museo della Natura (via Antonio Gagini, 23, 90133 Palermo)

Durata: 2,5 ore

Evento gratuito. Prenota il tuo posto: https://forms.gle/Ayp6TT1nXGedJ3gu8

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PROGRAMMA

16:30 – 16:40 | Benvenuto e introduzione: presentazione dell’incontro e dei suoi obiettivi

16:40 – 17:10 | Sessione 1: criticità delle politiche educative e ostacoli all’integrazione della sostenibilità ambientale nelle scuole

17:10 – 17:35 | Sessione 2: i curricula scolastici

17:35 – 17:45 | Pausa

17:45 – 18:10 | Sessione 3: partenariati e integrazione sistemica

18:10 – 18:35 | Sessione 4: governance, docenti e attuazione

18:35 – 19:00 | Conclusioni: sintesi delle raccomandazioni emerse





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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

https://upspace-project.eu/

Emna Miled: emna.miled@cesie.org





Luogo: Radici – Museo della Natura, via Antonio Gagini, 23, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:30

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://forms.gle/Ayp6TT1nXGedJ3gu8

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