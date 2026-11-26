La scuola svolge un ruolo chiave nella transizione verso una società sostenibile.
Rafforzare l’educazione alla sostenibilità ambientale all’interno dei percorsi educativi, consente di fornire alle nuove generazioni le conoscenze e la sensibilità necessarie per rispondere alle sfide ambientali e sociali future.
Nell’ambito del progetto UpSpace, ti invitiamo al Seminario Tematico gratuito “Sviluppo sostenibile e istruzione scolastica: principi e strategie comuni”.
=================================
giovedì 10 dicembre 2026 alle ore 16:30
Radici – Museo della Natura (via Antonio Gagini, 23, 90133 Palermo)
Durata: 2,5 ore
Evento gratuito. Prenota il tuo posto: https://forms.gle/Ayp6TT1nXGedJ3gu8
=================================
PROGRAMMA
16:30 – 16:40 | Benvenuto e introduzione: presentazione dell’incontro e dei suoi obiettivi
16:40 – 17:10 | Sessione 1: criticità delle politiche educative e ostacoli all’integrazione della sostenibilità ambientale nelle scuole
17:10 – 17:35 | Sessione 2: i curricula scolastici
17:35 – 17:45 | Pausa
17:45 – 18:10 | Sessione 3: partenariati e integrazione sistemica
18:10 – 18:35 | Sessione 4: governance, docenti e attuazione
18:35 – 19:00 | Conclusioni: sintesi delle raccomandazioni emerse
=================================
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://upspace-project.eu/
Emna Miled: emna.miled@cesie.org
Luogo: Radici – Museo della Natura, via Antonio Gagini, 23, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 10/12/2026
Data Fine: 10/12/2026
Ora: 16:30
Artista: CESIE ETS
Prezzo: 0.00
Link: https://forms.gle/Ayp6TT1nXGedJ3gu8
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook