Si sblocca finalmente l’iter per i lavori dello svincolo di Bagheria, un’opera attesa da tempo dal territorio per decongestionare il traffico e migliorare la viabilità alle porte del capoluogo. La svolta è arrivata al termine di un vertice operativo presso la Prefettura di Palermo, convocato per fare il punto sullo stato delle procedure e definire gli ultimi passaggi prima dell’apertura dei cantieri.

Bagheria, superata l’impasse burocratica

Per mesi la procedura aveva subito rallentamenti, ma la sinergia tra Anas e l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha permesso di individuare un percorso condiviso. Sul fronte tecnico, il cronoprogramma ha già registrato due passaggi decisivi:

6 novembre: il Comune di Bagheria ha trasmesso il progetto ad Anas per avviare la fase di validazione.

10 novembre: sono state consegnate le ultime integrazioni documentali richieste, completando il fascicolo.

Con tutta la documentazione sul tavolo, Anas ha assicurato che procederà con la massima tempestività alle verifiche di propria competenza, con l’obiettivo condiviso con la Regione e le istituzioni locali di far partire i lavori nel più breve tempo possibile.

Gli altri cantieri: chiusure notturne sulla Catania-Siracusa

Mentre nel Palermitano si lavora per aprire i cantieri, sul versante orientale dell’Isola Anas ha programmato una serie di interventi di ammodernamento degli impianti di ventilazione nelle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa. Per limitare i disagi, le chiusure saranno attive esclusivamente nella fascia notturna dalle 22:00 alle 6:00:

Dal 16 al 20 novembre: chiusura in direzione Catania, tra lo svincolo di Augusta e quello della Zona Industriale di Catania (chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini verso Catania).

Dal 23 al 27 novembre: chiusura in direzione Siracusa, tra lo svincolo della Zona Industriale Nord e quello di Augusta (chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini verso Siracusa).

Durante gli stop notturni, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi segnalati lungo la SS 114 “Orientale Sicula”, con collegamenti alla Tangenziale di Catania.

Restringimenti sulla SS 114 “Orientale Sicula” nel Siracusano

Sempre nella Sicilia orientale, da giovedì 12 novembre (ore 6:00) fino a venerdì 27 novembre (ore 17:00), scattano restringimenti di carreggiata sulla SS 114 “Orientale Sicula” in provincia di Siracusa per il completamento delle barriere di sicurezza. I tratti interessati (con limite di velocità a 60 km/h e divieto di sorpasso) sono:

Dal km 139,206 al km 140,156 (carreggiata destra);

Dal km 140,919 al km 141,869 (carreggiata sinistra);

Dal km 143,027 al km 143,977 (carreggiata destra).

Senso unico alternato sulla SS 113 nel Messinese

Infine, limitazioni al traffico anche sulla costa tirrenica, lungo la SS 113 “Settentrionale Sicula” in provincia di Messina. Per consentire lavori di manutenzione programmata, dalle ore 6:00 di giovedì 12 novembre fino alle ore 24:00 di lunedì 16 novembre, sarà attivo il senso unico alternato regolato da semaforo tra il km 108,600 e il km 108,800. Nel tratto interessato vigeranno il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.