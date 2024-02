“Bus e treni gratuiti per i pendolari e l’istituzione di fermate per i pullman della Sais, alternative a quella soppressa”.

Sono queste le proposte che il deputato regionale M5S Luigi Sunseri lancia al governo Schifani, e segnatamente all’assessore Aricò, per cercare di mitigare gli inevitabili disagi che la lunga chiusura prevista dall’Anas per almeno 8 mesi dello svincolo autostradale di Termini Imerese provocherà ai residenti della cittadina in provincia di Palermo e ai comuni limitrofi.

I problemi per i cittadini

“I necessari lavori – afferma il deputato – provocheranno certamente disagi alla collettività, specie ai pendolari che giornalmente si spostano per lavoro, per motivi di studio o per qualsiasi altra ragione. È dovere del governo regionale cercare di limitare al minimo questi disagi, muovendosi immediatamente per garantire bus e treni gratuiti per i pendolari e un maggior numero di corse e fermate negli orari di punta. L’operazione, tra l’altro, incentiverebbe l’uso dei mezzi pubblici, con ovvi notevoli benefici per la mobilità e ricadute positive nei territori coinvolti. Per i titolari di abbonamenti annuali o semestrali, o comunque rientranti nell’arco temporale di chiusura dello svincolo, andrebbero previsti rimborsi”

“ Il governo – conclude Sunseri – si attivi inoltre perché la fermata della Sais non sia soppressa, ma spostata in una località limitrofa concertata con le amministrazioni dei comuni coinvolti e facilmente raggiungibile dagli abitanti. Si impegni inoltre a vigilare costantemente sui lavori affinché la tempistica prevista non si dilati a dismisura, come, purtroppo, spesso accade in Sicilia”.

Figuccia: “Doppi turni per velocizzare i lavori”

Domani 19 ci saranno le fasi preliminari di installazione cantiere, giovedì riunione dal Prefetto e lunedi 26 si chiuderà lo svincolo ed inizieranno i lavori”. Cosi da lunedì 26, come da ordinanza dell’Anas, è prevista la chiusura, sia in entrata che in uscita, dello svincolo autostradale per Temini Imerese per 8 mesi. Una chiusura che secondo alcuni comporterà grossi disagi per tutti i commercianti della zona che in questi giorni giustamente hanno dato sfogo alla loro protesta chiedendo tempi più veloci per completare i lavori. Sono al loro fianco e per questo, condividendo le loro preoccupazioni, ho chiesto un intervento del Presidente della Regione. Si tratta di un territorio molto ampio, dove ci sono numerose attività commerciali che in questi 8 mesi rischiano di andare in sofferenza.

Ringrazio per la solerzia il Presidente Schifani che, in qualità di Commissario Straordinario per gli interventi di manutenzione straordinaria in corso lungo l’autostrada A19, per i lavori sullo svincolo, ha programmato doppi turni di lavoro con l’obiettivo di ridurre i tempi di realizzazione ed i disagi agli automobilisti.

Mi farò promotore di iniziative urgenti contattando nuovamene il Presidente, per trovare insieme al governo le soluzioni più adeguate per affrontare, nel modo più indolore, le difficoltà che produrrà questa chiusura, proponendo, ove possibile, misure per supportare un’ulteriore velocizzazione dei lavori”. Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato della Lega e Questore all’Ars.

I lavori nello svincolo

Doppi turni di lavoro per la messa in sicurezza dello svincolo di Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania. Il commissario straordinario lo ha deciso per coordinare gli interventi del Piano di adeguamento e riqualificazione della A19, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che consentirà di dimezzare la durata del cantiere da sedici mesi a otto.

Chiusura dello svincolo dal 26 febbraio

La chiusura dello svincolo è prevista a partire da lunedì 26 febbraio, mentre da lunedì 19 inizieranno soltanto alcuni interventi propedeutici. Intanto si è tenuta una nuova riunione in prefettura, alla quale prenderà parte anche il sindaco di Termini Imerese, non presente a quella dell’8 febbraio con Anas, subcommissario, polizia stradale e locale, vigili del fuoco e 118.