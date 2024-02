Interventi al via lunedì 26 febbraio

Doppi turni di lavoro per la messa in sicurezza dello svincolo di Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania. Il commissario straordinario lo ha deciso per coordinare gli interventi del Piano di adeguamento e riqualificazione della A19, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che consentirà di dimezzare la durata del cantiere da sedici mesi a otto.

Chiusura dello svincolo dal 26 febbraio

La chiusura dello svincolo è prevista a partire da lunedì 26 febbraio, mentre da lunedì 19 inizieranno soltanto alcuni interventi propedeutici. Intanto si è tenuta una nuova riunione in prefettura, alla quale prenderà parte anche il sindaco di Termini Imerese, non presente a quella dell’8 febbraio con Anas, subcommissario, polizia stradale e locale, vigili del fuoco e 118.

Cosa prevedono i lavori

I lavori, per un importo di 2,1 milioni di euro, prevedono il risanamento dell’impalcato sul fiume Barratina e le relative spalle di monte e di valle con opere di contrasto alle spinte del terreno sui muri a rischio ribaltamento. A causa delle condizioni della struttura sono da eseguire con urgenza e non possono essere differiti. Per questo, è impossibile prevedere la realizzazione di eventuali bypass che comporterebbero necessariamente la realizzazione di un nuovo ponte e, quindi, una durata superiore agli otto mesi previsti per i lavori di risanamento strutturale.

Infine, a causa dell’impossibilità di far circolare i mezzi d’opera all’interno della città, le modalità operative del cantiere impongono un allungamento dei tempi di esecuzione.

Scoppia la protesta dei commercianti

E’ già protesta, con i commercianti e gli imprenditori delle tante attività vicino all’autostrada furiosi per la decisione dell’Anas. Il sindaco, Maria Terranova ha invitato una richiesta al prefetto per un incontro urgente con l’azienda. La notizia ufficiale è arrivata ieri. Lo svincolo chiuderà appunto per otto mesi, come stabilito alla riunione che si è tenuta, in prefettura, giovedì 8 febbraio. Da lunedì (19 febbraio), dunque, lo svincolo di Termini, al km 25,800 dell’autostrada A-19 Palermo-Catania, chiuderà al traffico sia in entrata che in uscita.

Manutenzione straordinaria della provinciale, Tar sblocca appalto da 13 milioni

Sbloccato l’appalto per la manutenzione straordinaria da 13 milioni di euro per le frane e le buche sulla strada provinciale che da Mussomeli porta a Caltanissetta. I giudici del Tar hanno respinto il ricorso della associazione temporanea d’impresa formata dalla Ricciardello la Comin srl e dalla Gc costruzioni srl.

Secondo i giudici amministrativi è legittima l’aggiudicazione alla associazione d’impresa a cui il seggio di gara aveva affidato i lavori formata dalla Demetra Lavori srl, Diva srl, Impresa Carpenteria Metallica Icm s.r.l., assistita dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità.

Alla luce della decisione potrà riaprire il cantiere sull’importante arteria. L’intervento di sistemazione idrogeologica aree delle frane da parte del commissario di Governo, era avvenuta il 18 maggio scorso. Tali lavori rientrano nell’ambito del Patto per il Sud. Alla gara avevano preso parte undici ditte e ognuna fece la propria offerta al ribasso. I lavori erano stati consegnati con l’inaugurazione ufficiale, il 5 giugno, alla presenza anche dell’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò. Il ricorso aveva bloccato le opere che adesso riprendono.