E’ successo a Palermo in via Roma nei giorni scorsi. Un rapinatore è entrato in una tabaccheria armato di pistola e a volto coperto.

Sembrava una scena vista milioni di volte. Il malvivente che entra in azione. Punta l’arma verso il negoziante che impaurito apre la cassa che viene ripulita dall’uomo armato.

Questa volta il finale è stato diverso. Il tabaccaio per difendersi dai colpi ha in dotazione l’allarme con fumogeno anti rapina.

Mentre il rapinatore si è avvicinato ha azionato il consegno e in pochi secondi il negozio è stato invaso dal fumo. Una azione che ha disorientato il malvivente a cui non è rimasto che fuggire via a bordo dello scooter con cui era arrivato.

Sulla tentata rapina indaga la polizia per risalire al giovane armato.