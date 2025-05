Il taglio di 900 milioni di euro di fondi destinati alla Sicilia e che devono servire per le manutenzioni stradali di cui tanto l’isola ha bisogno, è una bufala. Lo dice senza mezzi termini il Presidente della Commissione Trasporti del Senato Nino Germanà, rispondendo a distanza all’allarme di queste ore rilanciato dall’eurodeputato forzista Marco Falcone. Una diatriba tutta in casa centrodestra come tante ne stanno emergendo in queste ore.

Germanà snocciola numeri e finanziamenti

“E’ necessario fare chiarezza, e il modo migliore sono i numeri ufficiali del Mit che dimostrano come non si sia mai vista né tanta attenzione da parte di un governo nei confronti della Sicilia né tanti investimenti programmati. Oltre al fatto che che l’ipotetico taglio dei 900 milioni è privo di fondamento, dal momento che vengono conteggiati anche fondi e risorse non destinate ai territori, a parlare sono comunque i dati degli investimenti” Sostiene il presidente della Commissione Trasporti del Senato Nino Germanà che è anche commissario della Lega in Sicilia.

“Quelli programmati in Sicilia, infatti, ammontano a 37 miliardi di euro. Soldi che sono ripartiti in base alle esigenze e in particolare 24 miliardi per opere ferroviarie; 11,3 miliardi per le strade; 597,5 milioni per porti; 798,2 milioni per il settore idrico; 215,6 milioni Pinqua (Interventi di riqualificazione urbana a partire da Messina ndr); 92,4 milioni per interventi di edilizia statale”.

Investimenti reali non solo sulla carta

E Germanà ci tiene a precisare che si tratta di “soldi veri”: “Investimenti che non sono solo sulla carta visto che di questi 37 miliardi, ben 21,1 sono già finanziati. A tutto questo, che sarebbe già straordinario di suo, va aggiunta quell’opera storica che è il Ponte sullo Stretto, che a breve diventerà realtà. Le chiacchiere, dunque, stanno a zero perché alle parole devono seguire i fatti, e i fatti smentiscono ogni polemica strumentale” conclude, non senza un pizzico di contrasto polemico nei confronti dell’alleato, il senatore della Lega.