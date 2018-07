“E ora all’Ars. Ci sono le condizioni politiche perché il taglio dei vitalizi fatto alla Camera possa essere replicato anche a palazzo dei Normanni”.

Lo ha detto il deputato del M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri che assieme dl alcuni deputati e parte dello staff del gruppo parlamentare 5 stelle ha brindato all’ok alla delibera del presidente della Camera Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo.

“Quello che sembrava impossibile – ha detto – è diventato realtà a Montecitorio. E anche all’Ars l’operazione non è impossibile, visto che i sei voti che occorrono qui per l’approvazione della nostra proposta non sono irraggiungibili”.

“Da domani basta a questi assurdi privilegi, le regole saranno per tutti uguali e le ingiustizie verranno finalmente cancellate. Basta con gente che anche con pochi giorni di legislatura porta a casa migliaia di euro al mese, mentre milioni di cittadini devono lavorare più di 40 anni per arrivare alla pensione”.

Lo afferma il deputato alcamese a Montecitorio del M5S Antonio Lombardo,

“Questa è una vittoria di tutta l’Italia, perché non è solo un’ingiustizia abolita, ma anche una conquista di civiltà. Solo alla Camera parliamo di 200 milioni di soldi dei cittadini risparmiati in questa legislatura. Quello che da tutti i partiti è stato sempre definito impossibile, è stato realizzato dal Movimento 5 Stelle in soli due mesi. Questa è la dimostrazione che quando c’è la volontà politica le cose si fanno e la nostra volontà è quella di cambiare questo Paese, sono sicuro che ci riusciremo”.