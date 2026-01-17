La visita del Ministro degli esteri e Vice Premier Antonio Tajani a Palermo comincia da un incontro istituzionale prima di parlare delle vicende che riguardano Forza Italia.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha, infatti, incontrato stamattina a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Dazi ed export al centro del colloquio

Nel corso della visita istituzionale è stato affrontato il tema dell’attualità politica internazionale e, in particolare, quello dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistema produttivo e sull’export siciliano.

Tajani e Schifani hanno definito i termini dell’accordo che a breve il Ministero – attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all’estero – firmerà con la Regione per rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese siciliane. L’intesa prevede un coordinamento per sostenere export, investimenti e promozione del patrimonio culturale e creativo dell’Isola, offrendo alle aziende strumenti concreti per competere sui mercati internazionali.

L’accordo e gli interventi del governo regionale

Schifani ha ricordato gli interventi voluti dal governo della Regione in favore delle imprese e la norma, poi stralciata dalla finanziaria regionale, che destinava 10 milioni di euro per sostenere i costi di esportazione delle aziende. Il presidente della Regione ha confermato a Tajani la volontà di presentare nuovamente l’emendamento.

Ieri a Catania

Nella qualità di segretario nazionale di Forza Italia ieri Tajani era stato a Catania dove aveva incontrato, riservatamente, i dirigenti del suo partito per ascoltarli sullo stato di salute di Forza Italia. Un incontro privato si è tenuto anche con il fondatore del Movimento per l’Autonomia Raffaele Lombardo. MpA è, infatti, federato con Forza Italia.

Oggi, dopo l’incontro istituzionale con il Presidente della Regione, il popolo azzurro aspettava entrambi al teatro Politeama di Palermo per l’incontro promosso dal Gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS, dal titolo “da 30 anni protagonisti a servizio del paese”.

Renato Schifani è arrivato per primo a quell’incontro senza fermarsi con i giornalisti mentre Tajani è arrivato intorno alle 11 ed ha risposto alle domande prima di salire sul palco dell’evento.