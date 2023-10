“In Sicilia ci sono tante eccellenze, aziende che lavorano e producono ricchezza, fanno si che aumenti al Pil, producono occupazione e cercano di rinnovarsi. Noi stiamo puntando molto sulla ricerca e sulla innovazione, sul trasferimento tecnologico e la cementeria di Isola delle Femmine è una di quelle aziende che sicuramente dovrà intervenire anche sul piano della riconversione aziendale, per cui siamo qui con tanti bambini e tante famiglie e questo fa bene intendere come questa azienda non abbia mai perso il contatto con il territorio e con i giovani che vogliono avvicinarsi a questa realtà”, afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo durante l’evento che si è svolto questa mattina presso la grande cementeria di Isola delle Femmine che cambia nome. E per la presentazione del nuovo brand, Heidelberg Materials, l’azienda ha organizzato una giornata di festa e accoglienza per le famiglie dei dipendenti ma anche per tutta la comunità locale.

L’opinione dell’assessore Tamajo sulle Zes

Qualche giorno fa Tamajo aveva espresso anche la sua opinione delle Zes in Sicilia. “Questa Zes unica di cui si parla: vorrei comprendere se è un tentativo di accentramento; legata esclusivamente ad un obiettivo politico nazionale o una vera e propria occasione per il sud Italia. La ipotetica pericolosità di accentrare a Roma questo sistema, può comportare il rischio di un’ immobilismo economico. Mi auguro che le regioni e le amministrazioni locali possano svolgere il loro importante ruolo rispetto a questo stravolgimento delle Zes. Accentrare le zone economiche speciali con una unica cabina di regia, può essere pericoloso per le imprese siciliane e lo sviluppo della Sicilia. Ma sono convinto che il governo romano saprà dare risposte concrete alla nostra Isola e al Meridione” dice adesso l’assessore alle Attività Produttive.

La dichiarazione durante un convegno

Queste parole l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, le ha pronunciate durante il convegno che si è svolto, questa mattina nella sede di Confindustria Siracusa che ha trattato tematiche sulle politiche del Mezzogiorno. Presenti all’incontro anche Luca Bianchi, direttore dello Svimez e il vice presidente nazionale di Confindustria, Vito Grassi.

Tema già affrontato con il Ministro

Il tema è già sul tavolo del governo ed è stato affrontato due settimane fa durante la visita palermitana del ministrio Fitto. Zes, fondi europei e PNRR sono stati gli argomenti dei quali si è parlato nella Giunta speciale convocata dal presidente della Regione Renato Schifani il 23 settembre scorso e alla quale ha partecipato il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. Fra gli argomenti trattati nel dibattito aperto con la stampa tenuto a Palazzo Orleans, i grandi filoni relativi ai fondi europei.

