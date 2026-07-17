“La nuova rotta Palermo–Tirana rappresenta molto più di un collegamento aereo: è un vero ponte commerciale, turistico e culturale tra la Sicilia e l’Albania, capace di creare nuove opportunità per le imprese, favorire gli investimenti e rafforzare un rapporto storico che affonda le sue radici nella presenza della comunità arbëreshe nel nostro territorio.”

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, commentando l’annuncio dell’attivazione del volo diretto Wizz Air che, a partire dal 27 ottobre 2026, collegherà Palermo e Tirana con tre frequenze settimanali.

“Questo risultato nasce dalla collaborazione tra istituzioni, enti e operatori economici che hanno creduto nella strategicità di questa rotta. Per la Sicilia significa aprire nuove prospettive di crescita, rafforzare gli scambi commerciali, incrementare il turismo e offrire alle nostre imprese un collegamento diretto con un mercato in continua espansione”, aggiunge Tamajo.

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, che sottolinea il valore simbolico e concreto dell’iniziativa.

“Per la nostra comunità questo è un giorno storico. Dopo oltre cinque secoli, Palermo e Tirana saranno unite da un collegamento diretto che accorcia le distanze con la madrepatria e rafforza il legame con tutte le comunità arbëreshe. È il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto il Comune di Piana degli Albanesi, Gesap, la Camera di Commercio, Wizz Air e le istituzioni albanesi.”

Determinante anche il contributo del deputato del Parlamento d’Albania Erion Malaj, che dopo la sua visita ufficiale a Piana degli Albanesi aveva portato all’attenzione del Parlamento albanese la richiesta di istituire un collegamento aereo diretto tra Tirana e Palermo. “Un’iniziativa che, grazie al dialogo istituzionale e alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, si è trasformata in un risultato concreto destinato a rafforzare la cooperazione economica, commerciale, turistica e culturale tra Albania e Sicilia”.

“La nuova rotta Palermo–Tirana rappresenta un’infrastruttura strategica destinata a favorire la mobilità di cittadini e imprese, incrementare i flussi turistici e consolidare le relazioni economiche, culturali e istituzionali tra Sicilia e Albania, confermando il ruolo dell’Isola come naturale piattaforma di collegamento nel Mediterraneo”. Afferma il deputato del governo d’Albania.