L’Assessore Regionale delle Attività produttive Edy Tamajo ha firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario della “Commissione Regionale per l’Artigianato“.

Si tratta dell’Avvocato Marcello Rossi, del Foro di Palermo, che si occupa di consulenza civile, giuslavoristica e amministrativa, con particolare attenzione al mondo delle imprese e alla gestione del loro personale, nonché ai rapporti con le organizzazioni sindacali.

La Commissione Regionale per l’Artigianato risulta essere decaduta da alcuni anni e stante la necessità di dare alle imprese artigiane che impugnano le deliberazioni della Commissione Provinciale per l’Artigianato – in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo – un responso, l’Assessore ha ritenuto opportuno nominare un professionista competente, nel ruolo di Commissario, al fine svolgere le funzioni amministrative a essa deputate. L’incarico ha la durata di un anno ed è a titolo gratuito.

L’incontro di Tamajo con Sicindustria

l’assessore regionale delle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha incontrato in Sicindustria una delegazione di imprenditori, guidati dal presidente Luigi Rizzolo. Al centro dell’incontro, le opportunità derivanti da bandi, interventi e misure attivate dall’assessorato non solo in favore del rafforzamento delle imprese locali, ma anche del potenziamento delle aree industriali siciliane, con particolare attenzione ai progetti di modernizzazione e infrastrutturazione, fondamentali per attrarre nuovi investimenti e rendere più competitivo il sistema produttivo regionale.

A ciò si affiancano le misure di sostegno all’innovazione e all’internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di rafforzare la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali.

Le parole di Tamajo

“Abbiamo fatto il punto su ciò che è stato realizzato fino a oggi – ha dichiarato Tamajo – e delineato un percorso concreto per il futuro. Il nostro obiettivo è quello di garantire un supporto mirato alle imprese siciliane e favorire la crescita delle aree industriali della regione. Vogliamo creare le condizioni necessarie affinché le nostre imprese possano crescere e competere in un contesto sempre più complesso e globalizzato”.

Rizzolo: “Bene il confronto”

“Siamo grati all’assessore per questo momento di confronto e per l’attenzione che continua a riservare al mondo delle imprese”, ha sottolineato Rizzolo, che si è poi soffermato sull’importanza di una gestione tempestiva delle risorse disponibili: “È positivo che ci siano fondi, ma bisogna anche spenderli velocemente e senza una rapida ed efficace attuazione dei progetti le risorse rischiano di restare inutilizzate. È per questo che è necessario avviare un tavolo di concertazione permanente con le imprese per affrontare congiuntamente le problematiche e definire strategie mirate per il territorio”.

