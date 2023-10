“Conquistare un buon livello di competitività economica in Sicilia è uno strumento necessario per il mantenimento della prosperità imprenditoriale, che dovrebbe necessariamente tradursi nella diffusione di un maggiore standard di benessere. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, a margine dell’evento dal titolo: “Borsa della Ricerca”. La manifestazione è organizzato dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Catania, in programma al Monastero dei Benedettini di Catania, in corso da oggi fino a venerdì 27 ottobre.

Le parole di Tamajo

“Un’elevata competitività nasconde, spesso, anche un alto grado di collaborazione tra la politica, la ricerca e il mondo imprenditoriale, intesa come la capacità di fare rete da parte dei principali protagonisti coinvolti nelle scelte. La politica del mio assessorato ha intrapreso, un percorso di raggiungimento della competitività, attraverso la riduzione delle distanze tra la politica e le imprese; attraverso il costante confronto e attraverso la pubblicazione di numerosi bandi che premiano le buone idee. Alla luce di queste considerazioni, oggi è diventato sempre più necessario ripensare l’impostazione del percorso di sviluppo nella nostra amata Isola”. Conclude l’assessore Tamajo.

L’evento nella cementeria ad Isola delle Femmine

“In Sicilia ci sono tante eccellenze, aziende che lavorano e producono ricchezza, fanno si che aumenti al Pil, producono occupazione e cercano di rinnovarsi. Noi stiamo puntando molto sulla ricerca e sulla innovazione, sul trasferimento tecnologico e la cementeria di Isola delle Femmine è una di quelle aziende che sicuramente dovrà intervenire anche sul piano della riconversione aziendale, per cui siamo qui con tanti bambini e tante famiglie e questo fa bene intendere come questa azienda non abbia mai perso il contatto con il territorio e con i giovani che vogliono avvicinarsi a questa realtà”, afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo durante l’evento che si è svolto questa mattina presso la grande cementeria di Isola delle Femmine che cambia nome. E per la presentazione del nuovo brand, Heidelberg Materials, l’azienda ha organizzato una giornata di festa e accoglienza per le famiglie dei dipendenti ma anche per tutta la comunità locale.