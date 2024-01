L'assessore regionale "Governo centrodestra ha ben fatto"

“Che ben vengano i confronti che fanno parte di una dialettica e del dialogo sia all’interno del nostro partito che all’interno della coalizione. Ma mai è stato messo in dubbio il rapporto saldo, stabile e proficuo con gli amici di Fratelli di Italia”.

Così l’assessore regionale alle Attività produttive ed esponente di punta di Forza Italia, Edy Tamajo. spegne le polemiche e cerca di stemperare gli scontri nati dopo il concerto di Capodanno.

Cosa era successo

Tutto aveva avuto inizio dalle difficoltà tecniche durante il concerto avvertite anche dall’artista, più di una volta chiaramente spazientita sul palco. la polemica era proseguite con la mancata trasmissione in diretta tv dello stesso concerto nonostante la piazza fosse a numero chiuso e non abbia ospitato neanche diecimila persone. Un concerto costato alla città poco più di 450 mila euro ma senza acquistare anche i diritti di trasmissione dunque dando vita ad uno spettacolo definito “per pochi”.

Lo scontro politico

Lo scontro politico, dopo le polemiche di strada, nasceva quando il consigliere Inzerillo di Forza Italia, uomo proprio dell’assessore regionale azzurro e campione di voti in Forza Italia Edy Tamajo, chiedeva l’accesso agli atti attaccando l’assessore di Fratelli d’Italia Giampiero Cannella.

Indispettito da tutto ciò il governatore Renato Schifani tanto che per evitare conseguenze anche in vista delle elezioni europee di giugno, il commissario azzurro in Sicilia Marcello Caruso, uomo proprio di Schifani, prendeva le distanze dall’iniziativa di Inzerillo.

Una vicenda specifica e locale

Ma una vicenda così “specifica” e così “locale” non può e non deve condizionare i rapporti fra i partiti dentro la coalizione “Ho partecipato personalmente a incontri romani, insieme al presidente della Regione Renato Schifani, e ho notato più volte apertura e voglia di risolvere i problemi della nostra Isola, dal governo Meloni – sottolinea Tamajo – Per citare qualche esempio: la situazione del petrolchimico di Siracusa, attenzione di Giorgetti verso le casse della Regione siciliana e non da ultimo l’apertura sulla norma per la realizzazione dei termovalorizzatori. Per carità, qualche tematica, come quella di Almaviva, al momento non ha avuto un riscontro effettivo, ma sono certo che il ministro Urso darà risposte in sinergia con altri ministeri”. Per Tamajo: “insomma, è il momento di far prevalere le ragioni del buon senso e della razionalità”.

“Centrodestra ha dato prova di buon governo”

“Il centrodestra a Palermo in Sicilia e nella Capitale, ha dato prova di un buon governo, ci aspettano importanti appuntamenti elettorali e sfide di vitale importanza per l’Isola e tutto il Paese – conclude – Ogni lite futile o corsa in avanti, dettata magari da poca lucidità, fa perdere di vista le istanze che reclamano con forza i cittadini”.

