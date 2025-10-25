Presente stamane all'inaugurazione dello svincolo

«L’apertura dello svincolo Brancaccio–Forum rappresenta un passo importante non solo per la mobilità cittadina, ma per l’intero tessuto economico di Palermo. Quest’opera consentirà di migliorare i collegamenti con l’area industriale, il porto e le zone commerciali, riducendo i tempi di percorrenza e rendendo più competitive le nostre imprese.

È il segno concreto di una Regione che lavora in sinergia con le altre istituzioni per dare risposte reali ai cittadini e al mondo produttivo. Quando le infrastrutture funzionano, cresce l’economia, si crea occupazione e si rafforza la fiducia nelle istituzioni.

Oggi non celebriamo soltanto un’opera pubblica completata, ma un impegno mantenuto: quello di trasformare le parole in fatti e di rimettere in moto la Sicilia, un passo alla volta, con serietà e senso di responsabilità».

Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, presente questa mattina all’inaugurazione dello svincolo tanto atteso di Brancaccio–Forum.