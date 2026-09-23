Un nuovo spazio dedicato alle eccellenze, alla cultura e all’impresa siciliana nel cuore del mercato statunitense. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha partecipato ieri a Rutherford, nel New Jersey, all’inaugurazione di “Little Sicily”, il nuovo hub realizzato all’interno della sede americana di Manfredi Barbera & Figli, storica azienda siciliana del settore oleario fondata nel 1894 e oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia Barbera.

“Little Sicily” nasce come luogo di incontro tra impresa e cultura e punta a far conoscere alla comunità italoamericana e al pubblico statunitense le eccellenze della Sicilia: dalle produzioni agroalimentari alla cultura, dalle tradizioni del territorio alle nuove opportunità di collaborazione economica e commerciale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita negli Stati Uniti di Manfredi Barbera & Figli, che nel 2018 ha costituito Manfredi Barbera USA Corp., consolidando progressivamente la propria presenza sul mercato americano.

Alla cerimonia inaugurale e al taglio del nastro, insieme a Tamajo e a Manfredi Barbera, hanno preso parte il sindaco di Rutherford Frank Nunziato, il senatore dello Stato del New Jersey Paul A. Sarlo e rappresentanti delle istituzioni locali.

«L’apertura di Little Sicily va ben oltre l’inaugurazione di un nuovo spazio – dichiara Edy Tamajo –. È un presidio della Sicilia negli Stati Uniti, un luogo nel quale identità, cultura e capacità imprenditoriale possono trasformarsi in opportunità concrete di crescita. Esperienze come quella realizzata da Manfredi Barbera dimostrano quanto lontano possano arrivare le nostre imprese quando qualità, visione e radicamento nel territorio procedono insieme».

Per l’assessore alle Attività produttive, l’inaugurazione rappresenta anche un esempio della strategia che la Regione intende rafforzare per favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano e una presenza sempre più strutturata delle aziende dell’Isola sui mercati esteri.

«Vogliamo accompagnare le imprese siciliane nei mercati strategici, creare relazioni con buyer e operatori economici e favorire nuove occasioni di investimento e collaborazione – aggiunge Tamajo –. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato fondamentale per le nostre eccellenze. Dobbiamo creare le condizioni affinché sempre più aziende possano essere presenti qui in maniera stabile, organizzata e competitiva».

“Little Sicily” punta così a diventare anche uno spazio nel quale raccontare il valore del Made in Sicily attraverso i prodotti e i territori da cui provengono, favorendo nuove relazioni economiche tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

«La Sicilia possiede prodotti straordinari e imprese capaci di competere ai massimi livelli – conclude Tamajo –. Il nostro obiettivo è trasformare questa qualità in export, investimenti, crescita e occupazione. Little Sicily è un esempio concreto di una Sicilia che conserva con orgoglio la propria identità e, allo stesso tempo, ha l’ambizione di essere protagonista sui mercati internazionali».