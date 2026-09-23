Un nuovo spazio dedicato alle eccellenze, alla cultura e all’impresa siciliana nel cuore del mercato statunitense. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha partecipato ieri a Rutherford, nel New Jersey, all’inaugurazione di “Little Sicily”, il nuovo hub realizzato all’interno della sede americana di Manfredi Barbera & Figli, storica azienda siciliana del settore oleario fondata nel 1894 e oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia Barbera.

“Little Sicily” nasce come luogo di incontro tra impresa e cultura e punta a far conoscere alla comunità italoamericana e al pubblico statunitense le eccellenze della Sicilia: dalle produzioni agroalimentari alla cultura, dalle tradizioni del territorio alle nuove opportunità di collaborazione economica e commerciale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita negli Stati Uniti di Manfredi Barbera & Figli, che nel 2018 ha costituito Manfredi Barbera USA Corp., consolidando progressivamente la propria presenza sul mercato americano.

Alla cerimonia inaugurale e al taglio del nastro, insieme a Tamajo e a Manfredi Barbera, hanno preso parte il sindaco di Rutherford Frank Nunziato, il senatore dello Stato del New Jersey Paul A. Sarlo e rappresentanti delle istituzioni locali.

«L’apertura di Little Sicily va ben oltre l’inaugurazione di un nuovo spazio – dichiara Edy Tamajo –. È un presidio della Sicilia negli Stati Uniti, un luogo nel quale identità, cultura e capacità imprenditoriale possono trasformarsi in opportunità concrete di crescita. Esperienze come quella realizzata da Manfredi Barbera dimostrano quanto lontano possano arrivare le nostre imprese quando qualità, visione e radicamento nel territorio procedono insieme».

Per l’assessore alle Attività produttive, l’inaugurazione rappresenta anche un esempio della strategia che la Regione intende rafforzare per favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano e una presenza sempre più strutturata delle aziende dell’Isola sui mercati esteri.

«Vogliamo accompagnare le imprese siciliane nei mercati strategici, creare relazioni con buyer e operatori economici e favorire nuove occasioni di investimento e collaborazione – aggiunge Tamajo –. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato fondamentale per le nostre eccellenze. Dobbiamo creare le condizioni affinché sempre più aziende possano essere presenti qui in maniera stabile, organizzata e competitiva».

“Little Sicily” punta così a diventare anche uno spazio nel quale raccontare il valore del Made in Sicily attraverso i prodotti e i territori da cui provengono, favorendo nuove relazioni economiche tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

«La Sicilia possiede prodotti straordinari e imprese capaci di competere ai massimi livelli – conclude Tamajo –. Il nostro obiettivo è trasformare questa qualità in export, investimenti, crescita e occupazione. Little Sicily è un esempio concreto di una Sicilia che conserva con orgoglio la propria identità e, allo stesso tempo, ha l’ambizione di essere protagonista sui mercati internazionali».
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite
su Google
AGGIUNGI