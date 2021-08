L'iniziativa del governo Musumeci

Favorire l’accesso nei luoghi della cultura siciliani, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, anche a chi è sprovvisto di green pass.

E’ questo il senso dell’iniziativa voluta dal governo Musumeci, a partire da domani. In alcune strutture dell’Isola, tra parchi, musei e ville, ci sarà la possibilità di effettuare un tampone rapido, con il contestuale rilascio del green pass.

“E’ una iniziativa – dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci – che abbiamo voluto mettere in campo per facilitare l’ingresso a tutti coloro che scelgono di scoprire i nostri luoghi della cultura. È anche un modo, nel pieno della stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la possibilità di effettuare tamponi”.

La decisione, al momento, riguarda la Valle dei Templi di Agrigento; il Parco di Giardini Naxos e il Teatro greco di Taormina; la Villa del Casale di Piazza Armerina; i Parchi archeologici di Siracusa, Selinunte e Segesta; la Galleria Abatellis e il Museo Salinas a Palermo.

“La cultura – aggiunge l’assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà – si conferma ancora una volta tra i principali elementi distintivi dell’azione del governo regionale. Garantire un’offerta culturale importante e farlo in sicurezza rientra tra le nostre priorità”.