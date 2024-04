Mentre la Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo ripulisce le strade dopo Pasqua e Pasquetta proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare i roghi di rifiuti appiccati nel capoluogo e in provincia.

Incendi appiccati ai cumuli di rifiuti accumulati in questi giorni attorno ai cassonetti non svuotati. La scorsa notte interventi in via generale Domenico Chinnici nella zona di Corso Calatafimi. Le squadre di soccorso sono intervenute per due incendi in questa via.

Altri roghi in via Caduti sul Lavoro, in via del Vespro. Incendi anche in provincia a Carini e Torretta.