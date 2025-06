In un tessuto economico statico e a bassa produttività, l’innovazione non è un lusso: è una necessità sistemica. La tappa catanese del tour nazionale Il Coraggio dell’Ovvio, promosso dall’associazione Drin Drin, punta i riflettori sulla possibilità concreta di costruire in Sicilia un ecosistema imprenditoriale capace di crescere, competere e trattenere talento.

Michele Boldrin, economista e co-fondatore del movimento Drin Drin, offrirà una cornice macro sulle condizioni strutturali necessarie alla crescita: regole, investimenti, capitale umano e fiducia;

Andrea Savi, co-fondatore di Flyber e coordinatore del gruppo Innovazione del Drin Drin, analizzerà il concetto di ecosistema innovativo: definizione, condizioni normative, finanziarie e culturali necessarie.

Michele Russo, co-fondatore di RoMi Robotics, porterà una testimonianza concreta su come innovazione e formazione possano stimolare l’impresa al Sud, integrando industria 4.0, automazione e percorsi formativi per giovani e aziende.

Modera: Anna Marika Zuccarello

Si parlerà di impresa, regole, capitale umano e fiducia. Tra i temi al centro del confronto: come far scalare le startup italiane e far nascere “unicorni” anche fuori dai grandi hub; il ruolo della concentrazione e la possibilità di costruire ecosistemi competitivi in aree periferiche; accesso ai capitali e venture capital; il legame tra formazione tecnica e lavoro industriale. Il tono dell’incontro sarà tecnico ma accessibile, pensato per professionisti, studenti, operatori e cittadini curiosi.

Il Movimento Drin Drin è un’associazione nata per restituire credibilità, competenza e ambizione all’azione politica. Conta più di 13.000 soci che credono nella forza del sapere, nella trasparenza delle regole e nella responsabilità individuale.





Luogo: Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi, Via Vittorio Emanuele II, 121, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 19:15

Artista: Michele Boldrin; Andrea Savi; Michele Russo

Link: https://lu.ma/DDSI13Giu.Coraggio

