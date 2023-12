Un altro round tra il condominio di Marinalonga Ville e il Comune di Carini si conclude davanti al Tar di Palermo con la vittoria del complesso residenziale.

I giudici della Terza sezione del Tar presieduto da Guglielmo Passarelli Di Napoli hanno accolto il ricorso presentato dal Condominio difeso dagli avvocati Massimo Blandi, Alessandro Algozini, Giorgio Algozini, Giovanni Immordino. Nel ricorso erano state impugnate diverse ordinanze del Comune di Carini con cui l’amministrazione chiedeva la cessione di alcune strade a titolo gratuito del complesso residenziale. Secondo quanto affermato dai legali le strade oggetto dell’ordinanza impugnata sono una comproprietà tra alcuni soltanto dei condomini del comprensorio Marinalonga, con diritto di servitù prediale in favore di altri.

Il condominio dal canto suo si limita a curarne la gestione in forza di un ordinario contratto di mandato, ma non è titolare delle strade. Per questo l’azione non andava fatta al condominio, ma ai condomini titolari di quelle arterie. Per questo motivo le ordinanze sono state annullate.

“Il Comune di Carini ha richiesto all’amministratore del Condominio la cessione delle opere di urbanizzazione interne al comprensorio Marinalonga con l’ordinanza 126/2021 – si legge nella sentenza – la quale avrebbe dovuto essere invece diretta ai singoli condomini. Di conseguenza l’ordinanza in discorso risulta affetta da un vizio, che ne comporta l’illegittimità per violazione di legge; e che al tempo stesso determina l’annullamento per invalidità derivata anche delle successive ordinanze. Le ordinanze meritano di essere annullate anche per un ulteriore e concorrente vizio di legittimità. Entrambe sono state notificate infatti all’amministratore del Condominio anche con riferimento ai provvedimenti repressivi assunti dall’Amministrazione per i singoli lotti di proprietà esclusiva ricompresi all’interno del complesso Marinalonga”.