Sarà Annalisa Tardino a guidare l’Autorità Portuale della Sicilia occidentale. Almeno questa sarebbe la scelta già operata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporto Matteo Salvini. Una nomina, però, che filtra come indiscrezione da Roma ma rispetto alla quale non c’è ancora ufficialità ne dal Ministero ne attraverso le carte inviate a Palermo, alla Regione siciliana.

Mancano ufficialità e Intesa

Perchè la tardino vada a ricoprire l’incarico lasciato libero per fine mandato da Pasqualino Monti, però, mancano ancora non solo l’ufficialità ma anche l”Intesa della Regione siciliana. Un parere che il Ministero considera asolo consultivo ma che la Regione ritiene sia obbligatorio e senza il quale non si possa procedere alla nomina.

Chi è Annalisa Tardino

Il profilo scelto è quello di una donna espressione diretta della Lega. La Tardino, infatti, è un ex europarlamentare leghista uscita di scena all’ultima elezione ma anche una ex segretaria regionale del partito in Sicilia. Dunque una espressione chiara dei salviniani.

La scelta apre un confronto interno al centrodestra

L scelta della Tardino, se confermata, aprirebbe un confronto interno al centrodestra. E’ noto, infatti, che il Presidente della Regione preferirebbe un nome in continuità con l’esperienza di Pasqualino Monti ed aveva in mente quello di Luca Lupi, che può vantare competenza specifica oltre ad aver seguito tutta la fase di rilancio del porto di Palermo e gli appalti guidati proprio da Monti

Le idee di Forza Italia

In casa Forza Italia, poi, si erano fatti anche altri nomi ne fra i papabili erano usciti anche quello di Francesco Scoma ed anche quello del professor Carlo Amenta ordinario di Scienze economiche, aziendali e statistiche ad UniPa e con esperienza anche nella gestione delle Zone Economiche Speciali

Il rischio inconferibilità

Su Tardino c’è, poi, chi sottolinea un rischio inconferibilità dell’incarico proprio perchè ex europarlamentare. Il periodo di inconferibilità dell’incarico è di due anni e dalle elezioni europee ne è passato soltanto uno. Un elemento sul quale chi vorrebbe una nomina diversa non mancherà di puntare

Nessuna nota giunta a Palazzo d’Orleans

Fonti di Palazzo d’Orleans, però, confermano che nessuna indicazione è arrivata alla Presidenza della Regione siciliana. Nessuna nota sulla nomina avvenuta o indicata.