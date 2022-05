La prova speciale d'apertura intitolata a Nino Vaccarella

Ci siamo. L’attesa è finita: la 106ma Targa Florio entra nel vivo. Domani mattina, venerdì 6 maggio, alle 8 si terrà lo shakedown delle vetture. Poi alle 14, dal Targa Floro Village al porto di Termini Imerese partiranno i protagonisti del campionato italiano assoluto Rally Sparco, giunto alla terza tappa del calendario stagionale.

I partecipanti al tricolore rally auto storiche disputeranno, invece, una prova, la Cefalù, alle 14.51. Sabato 7 maggio, invece, dalle 9.30 entreranno in scena anche i pretendenti ai punti della Coppa Rally dell’ottava Zona che effettueranno sei prove prima del traguardo poco dopo le 17 sul Belvedere di Termini Imerese. Gli altri arrivi alle 19.45 per il Ciar ed un’ora dopo l’Historic Rally.

La corsa più antica del mondo quest’anno ha triplice validità – apre anche il campionato siciliano ed offre il coefficiente 2, organizzata dall’Automobile Club Palermo con il supporto diretto di Aci Sport – è ormai pronta ad entrare nel vivo. Complessivamente, sono 203 gli equipaggi iscritti nelle tre gare della Targa Florio 106.

Shakedown su 3 chilometri della Strada Provinciale 21

Spettacolo, dunque, a partire dalle 8 con lo shakedown su 3 Km della S.P. 121 alle porte di Termini Imerese, in località Cangemi. Qui gli equipaggi sulle auto da gara decideranno definitivamente le regolazioni e le strategie da adottare per le 12 prove speciali.

La prima prova speciale della Targa Florio 106 intitolata a Nino Vaccarella

Dopo la partenza, alle 15 PS d’apertura intitolata al grande Nino Vaccarella, la power stage che assegna punti tricolori, su 2,15 Km nei pressi di Caltavuturo, interamente in live streaming e diretta su Aci Sport TV (228 Sky) e Rai Sport. Viene così ricordato il celebre preside volante, scomparso il 23 settembre del 2021, vincitore sulle Madonie di ben tre edizioni della Targa Florio (nel 1965, 1971 e 1975) scrivendo pagine storiche dello sport automobilistico mondiale.

Primo riordinamento della competizione alle 15.49 ed alle 16.34 parco assistenza da 30 minuti. Due passaggi consecutivi sulla “Cefalù” lungo i 14,75 Km, che dalle porte della cittadina normanna si arrampicano fino al Santuario di Gibilmanna, per piegare sul finale verso l’abitato di Gratteri, con passaggi alle 17.55 e 19.41.

Le due prove saranno intervallate da un riordinamento di 40 minuti nel centro di Lascari, comune da sempre parte della Targa Florio e che ha nuovamente accolto con alto entusiasmo il passaggio e la sosta dei concorrenti. Le vetture entreranno nell’ultimo parco assistenza della prima giornata, quello da 45 minuti alle 20.45 al Targa Florio Village.

Il programma di sabato 7 maggio

Sabato 7 maggio la giornata conclusiva ed anche la più intensa, inizierà alle 7.15, un’ora più tardi riprenderà la Targa Florio Historic Rally ed alle 9.30 i protagonisti della Coppa Italia Rally di Zona. Saranno 9 le prove speciali per il Ciar Sparco e Ciras, mentre tre crono in meno per il CRZ.

I protagonisti delle tre competizioni per le quali ha validità la 106 Targa Florio, hanno svolto oggi le ricognizioni dell’intero percorso di gara sotto la sorveglianza dei commissari di percorso, come prevede il regolamento, soltanto con auto di serie e nel rispetto del codice della strada.