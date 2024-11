Palermo celebra Franchi e Ingrassia con la terza edizione della Targa a loro dedicata. Domenica 1° dicembre 2024, alle ore 18:00, il Cinema De Seta, ospitato all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si illuminerà per la terza edizione della “Targa Franchi e Ingrassia“. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, si configura come un sentito omaggio al celebre duo comico siciliano, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. La serata, condotta da Vincenzo Canzone, ripercorrerà la carriera artistica dei due indimenticabili attori attraverso sketch, musica e aneddoti, celebrando al contempo il talento di figure di spicco del panorama artistico, sia locale che nazionale.

Un omaggio alla comicità siciliana con ospiti d’eccezione

Marco Li Vigni, direttore artistico della “Targa Franchi e Ingrassia”, ha espresso grande entusiasmo per questa terza edizione, resa possibile grazie al supporto dell’Area Cultura del Comune di Palermo. Li Vigni ha sottolineato la ricchezza del programma, pregno di ospiti illustri e momenti emozionanti, con una particolare dedica alla memoria del recentemente scomparso attore Maurizio Bologna. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai figli di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia per il loro costante sostegno all’iniziativa, nonché all’amico Angelo Butera per i preziosi consigli offerti. Infine, ha anticipato di essere già al lavoro per l’edizione 2025.

Riconoscimenti e performance artistiche per una serata indimenticabile

Nel corso della serata, diversi artisti riceveranno prestigiosi riconoscimenti. Manlio Dovì, attore e comico di grande talento, sarà insignito della “Targa alla Carriera”. Una “Targa alla Memoria” sarà dedicata a Maurizio Bologna, scomparso di recente. Infine, le emittenti regionali TRM e TeleOne riceveranno la “Targa al Merito” per il loro impegno nel tramandare l’arte di Franchi e Ingrassia alle nuove generazioni. L’intrattenimento musicale sarà affidato a La Bottega Retrò, che proporrà un repertorio di canzoni rese celebri dal duo comico. Ospite speciale della serata sarà il comico Ivan Fiore.

Contributi e presenze istituzionali per valorizzare la memoria di Franchi e Ingrassia

Giuseppe Li Causi, profondo conoscitore e appassionato di Franchi e Ingrassia, condividerà il suo impegno per la realizzazione di un francobollo commemorativo dedicato ai due comici e per l’intitolazione di una piazzetta a Palermo in loro onore. Sarà presente anche l’Assessore Comunale alla Cultura, Giampiero Cannella. La Direzione della Produzione è curata da Giusy Pitarresi, mentre Salvatore Chiappara ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico. L’ingresso alla serata è gratuito, fino ad esaurimento posti.

