Quanto costa davvero spostarsi in taxi in Sicilia nel 2025? Dopo le polemiche incorse in seguito alla segnalazione di un turista che lamentava la tariffa di 40 euro per raggiungere Mondello da Palermo, confrontiamo le tariffe ufficiali urbane e aeroportuali di Palermo e Catania, analizziamo supplementi, taxi sharing e l’impatto dell’arrivo di Uber Black sull’offerta di mobilità.

Il quadro generale dei taxi in Sicilia

La rete taxi siciliana è disciplinata dai regolamenti comunali, con tariffe tassametriche per le corse urbane e prezzi fissi sulle tratte aeroporto-città. A Palermo sono attive circa 1 600 licenze, a Catania poco più di 570, numeri che assicurano copertura capillare nei due maggiori centri dell’isola . Ogni vettura espone in cabina il tariffario aggiornato e, per legge, deve accettare pagamenti elettronici.

Tariffe urbane a Palermo

Secondo il tariffario comunale vigente (delibera aggiornata e pubblicata su “Taxi Trinacria”) la corsa entro i confini cittadini prevede:

Importo minimo : 4,59 € ;

: ; Scatto bandiera : 3,06 € all’avvio;

: all’avvio; Progressivo : 0,15 € ogni ulteriore unità di tassametro (≈ 100 m);

: ogni ulteriore unità di tassametro (≈ 100 m); Costo/km indicativo : ≈ 0,90 € ;

: ; Supplemento notturno (22-6): 2,29 € ;

(22-6): ; Supplemento festivo : 1,90 € ;

: ; Bagaglio oltre il primo : 0,38 € ;

: ; Chiamata radiotaxi: 0,76 €.

La corsa minima complessiva non può essere inferiore a 4,59 €, anche per tratte brevissime, mentre l’ora di sosta vale 18 €/h.

Tariffe urbane a Catania

Il Sindaco ha confermato il tariffario comunale con i seguenti valori:

Scatto bandiera : 3,00 € ;

: ; Costo/km : 1,00 € ;

: ; Corsa minima : 5,00 € ;

: ; Ora di sosta : 18,00 € ;

: ; Supplementi: 4,00 € notturno+festivo, 1,00 € bagaglio, 6,00 € diritto aeroporto, 1,00 € chiamata colonnina, 3,00 € quartieri periferici.

Per tutta l’area metropolitana le tariffe restano valide; oltre confine comunale il prezzo si negozia prima della partenza.

Prezzi fissi da e per l’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino

Una recente delibera ha introdotto tre macro-zone:

39 €: Viale Michelangelo, Viale Lazio, zona Porto; 44 €: Corso Calatafimi, Piazza Indipendenza, Centro storico; 50 €: Foro Italico, Brancaccio, Villabate.

Le tariffe includono bagagli e supplementi orari; fino a quattro passeggeri si viaggia allo stesso costo.

Prezzi fissi da e per l’aeroporto di Catania Fontanarossa

Radiotaxi Catania conferma:

25-28 € per il tragitto Aeroporto ↔ Catania centro;

per il tragitto Aeroporto ↔ Catania centro; 68 € per Siracusa (60 km);

per Siracusa (60 km); 80-90 € per Taormina (50 km, in base al veicolo).

Il diritto fisso aeroporto di 6 € è già compreso nella tariffa.

Taxi sharing e tratte convenzionate

A Palermo il taxi sharing è autorizzato: se almeno quattro passeggeri condividono la corsa, la tariffa per persona scende fino al 40 % rispetto al prezzo a vettura, con biglietto individuale rilasciato dal tassista . Analoghe formule sono allo studio a Catania, soprattutto nei percorsi Aeroporto–Stazione centrale.

Supplementi e regole da ricordare

Supplemento Palermo Catania Note Notturno 2,29 € 3-4 € Applicato 22-06 Festivo 1,90 € 2,00 € Tutto il giorno Bagaglio extra 0,38 € 1,00 € Oltre il primo Chiamata radiotaxi 0,76 € 1,00 € Inclusa in stima se prenotato via app Diritto aeroporto N/D 6,00 € Solo Catania

Confronto con altre modalità

Treno “Punta Raisi Express” Palermo Aeroporto – Centrale: 6,50 €, 30 min.

Palermo Aeroporto – Centrale: 6,50 €, 30 min. Alibus Catania Aeroporto – Stazione: 4,30 €, 20 min.

Catania Aeroporto – Stazione: 4,30 €, 20 min. NCC/Uber Black: prezzo dinamico (vedi sotto).

Quando il gruppo è di tre-quattro persone con bagagli, il taxi risulta competitivo rispetto a treno o bus e offre un servizio “porta a porta”.

Diffusione di Uber in Sicilia

Nel 2022 Uber ha siglato un accordo con la piattaforma iTaxi, portando Uber Black (e successivamente Uber Van) a Palermo e Catania . Il servizio opera con licenze NCC (noleggio con conducente), quindi non interferisce col numero di licenze taxi ma amplia l’offerta premium.

Tariffe indicative 2025 per Uber Black a Palermo (calcolatore ufficiale):

Tariffa base : 5 € ;

: ; Costo/minuto : 0,35 € ;

: ; Costo/km : 1,20 € ;

: ; Tariffa minima : 10 € ;

: ; Fee cancellazione: 10 € .

La disponibilità è concentrata nelle ore diurne e nei quartieri turistici, ma l’app consente di confrontare in tempo reale l’offerta Uber e taxi convenzionale. Rispetto ad altre città italiane, l’adozione è ancora limitata (copre circa il 25 % della popolazione siciliana urbana), ma la crescita degli arrivi turistici e la carenza di licenze taxi nei periodi di punta rendono il servizio sempre più richiesto.

Pro e contro di Uber rispetto ai taxi tradizionali

Trasparenza tariffaria : l’app mostra il prezzo stimato prima della corsa.

: l’app mostra il prezzo stimato prima della corsa. Pagamenti digitali sempre integrati.

sempre integrati. Disponibilità flessibile ma ride-surge nei picchi di domanda.

ma ride-surge nei picchi di domanda. Copertura limitata fuori dai grandi centri: nei piccoli comuni potrebbero servire 15-20 min di attesa.

Dal punto di vista normativo, Uber opera come intermediario di NCC: nessun tassametro, ma una tariffa pre-calcolata in base a distanza, tempo e traffico (con coefficienti di domanda).

Come scegliere il mezzo giusto

Scenario Consigliato Motivo Arrivo notturno dopo le 23 Taxi (tariffa fissa aeroporto) Supplementi già inclusi, Viaggio in coppia con bagagli ingombranti Taxi sharing se disponibile Riduce costo per persona, spazio bagagli Meeting di lavoro in centro Uber Black Prezzo pre-calcolato, fattura digitale Escursione in provincia NCC privato / Uber Van Tariffa negoziata, sosta inclusa Singolo passeggero a orario di morbida Alibus / Treno Risparmio significativo

FAQ rapida