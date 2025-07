omplimenti dell’Usic Sicilia

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia esprime il proprio plauso e vivo apprezzamento ai militari in servizio di salvataggio presso il Lido del Carabiniere, che nella mattinata odierna si sono resi protagonisti di un gesto di grande sensibilità ambientale e umanità, salvando una tartaruga marina rimasta intrappolata in una rete da pesca. La tartaruga aveva stretti attorno al collo dei fili di rete da pesca che la stringevano in un cappio soffocante.

Grazie al pronto intervento del personale, l’animale – trascinato a riva dal mare agitato e avvolto completamente dalla rete – è stato liberato con cura e attenzione, verificandone le condizioni, con l’aiuto del servizio di soccorso “1530”, prima di essere reintrodotto nel suo habitat naturale.

L’USIC Sicilia ringrazia anche l’associazione LiberAmbiente e il suo presidente Giuseppe Chiofalo per la collaborazione e per aver sottolineato l’importanza di attivare correttamente i canali di recupero previsti per la fauna marina in difficoltà, come il Centro Recupero Tartarughe Marine dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia.

Questo episodio dimostra ancora una volta il valore civico e ambientale che il personale dell’Arma e le strutture a essa collegate esprimono quotidianamente, anche fuori dal contesto strettamente operativo.