I carabinieri della stazione di San Giuseppe Jato hanno denunciato in stato libertà tre persone, per guida in stato di ebbrezza alcolica superiore di cinque volte al tasso consentito.

È stata ritirata la patente di guida a un 31enne, a un 24enne e un 35enne, tutti palermitani. Le autovetture dei tre conducenti sono state affidate a persone idonee alla guida e i documenti di guida saranno trasmessi alla prefettura di Palermo per le determinazioni del caso.

Sono state identificate quasi 150 persone, controllati oltre 70 veicoli, nonché contestate 10 violazioni al codice della strada; in questo caso, i militari, mediante i diversi posti di controllo sul territorio monrealese hanno contrastato quelle condotte irresponsabili alla guida che possono seriamente mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti sulla strada