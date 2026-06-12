Tavolo tecnico convocato dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo per affrontare le principali criticità della zona industriale di Carini e definire un percorso condiviso volto al potenziamento delle infrastrutture strategiche a servizio delle imprese.

Tutti intorno ad un unico tavolo per trovare soluzioni

L’incontro ha consentito di riunire tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti per individuare soluzioni concrete alle esigenze dell’area industriale, con particolare attenzione alla realizzazione delle cabine elettriche mancanti e al potenziamento della rete idrica, così da garantire un approvvigionamento costante e servizi adeguati alle aziende presenti e a quelle che intendono investire sul territorio.

Per l’assessore Tamajo “Questo tavolo tecnico rappresenta un momento di collaborazione e di programmazione concreta. La Regione è impegnata a sostenere tutti gli interventi necessari per superare le criticità infrastrutturali della zona industriale di Carini. La realizzazione delle cabine elettriche e il rafforzamento della rete idrica sono opere fondamentali per garantire servizi efficienti alle imprese, favorire nuovi investimenti e creare sviluppo e occupazione per il territorio”.

Il sindaco Covello: “Passo importante”

Per il neo sindaco di Carini Rossella Covello “L’incontro di oggi rappresenta un passo importante perché mette insieme tutti gli enti competenti con un obiettivo comune: dare risposte concrete alle aziende della nostra zona industriale. Garantire energia elettrica adeguata e una fornitura idrica continua significa creare le condizioni per la crescita del comparto produttivo, migliorare la competitività del territorio e sostenere lo sviluppo economico di Carini. Lavorare in sinergia tra istituzioni è la strada giusta per trasformare le esigenze delle imprese in risultati concreti”.

Il percorso congiunto di tutte le istituzioni coinvolte

Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di proseguire il percorso di collaborazione tra Regione, Comune ed enti competenti per accelerare gli interventi necessari e rafforzare la zona industriale di Carini, rendendola sempre più moderna, efficiente e attrattiva per il sistema produttivo siciliano.

Al tavolo hanno partecipato anche: i rappresentanti di IRSAP Sicilia, di E-Distribuzione, del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Palermo in liquidazione, del COPAL Consorzio Carini, l’assessore alle attività produttive del comune di Carini, Agostino Agrusa, il Commissario Irsap Marcello Gualdani e il Commissario Asi in liquidazione Michele Cimino.