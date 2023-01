Teatro e legalità, al Jolly lo spettacolo “La bottega del pizzo”

23/01/2023

Si svolgerà il prossimo 26 gennaio al Teatro Jolly di Palermo l’esilarante farsa dialettale “La bottega del pizzo” di Anna Mauro (che ne cura altresì la regia) e con la partecipazione di Caterina Cavarretta, attrice principale nei panni di Nonna Bettina. Lo spettacolo, nell’ambito della rassegna teatrale della Compagnia “Radici di Sole” promette di far sorridere il pubblico nella farsa dialettale che andrà in scena.

Un divertente susseguirsi di equivoci

Una famiglia sovraesposta dal punto di vista finanziario e una vecchietta abile nell’arte del ricamo che, grazie alla sua dedizione, si convince nell’aprire una bottega per vendere i pizzi realizzati nel corso della sua esistenza e dare così modo alla nipote, rimasta frattanto orfana di madre, di disporre dell’agognata dote per il suo avvenire. Purtroppo, anche il nobile fine della vecchietta, nella sua intrapresa economica, facendo emergere in breve tempo il successo dell’attività, incontrerà un giorno il malaffare di due delinquenti intenzionati a chiederne il pizzo, in un divertente susseguirsi di equivoci con i pizzi ricamati, che non sottrarrà alla fine l’anziana artigiana dal ribellarsi con determinazione al meschino sopruso e con l’aiuto di tutto il condominio.

La farsa nata da un laboratorio per la legalità con gli studenti

Che ne sarà dunque della famiglia di nonna Bettina? Agli spettatori il finale della farsa, nata da un laboratorio teatrale per la legalità che ha visto altresì la partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo e divenuto frattanto sceneggiatura registrata SIAE, arricchita di episodi e personaggi per una rappresentazione scenica con attori adulti.

L’impegno della compagnia “Radici di sole”

La Compagnia “Radici di Sole” (che ha già rappresentato altre opere scritte e dirette da Anna Mauro, ndr) riunisce artisti di varia estrazione (in passato è andata in scena con il sold out de “La Semenzologa”) e questa volta ha inteso impegnarsi in un testo teatrale esilarante di contrasto alla mafia e all’arroganza di un malcostume che dilania la libertà economica degli operatori onesti.

Una commedia che fa ridere e riflettere, l’orgoglio di agire nella legalità

Insomma, una commedia pizzo free, potremmo dire, un’antimafia con leggerezza portata avanti dal palcoscenico del Jolly di Palermo per condurre il pubblico a teatro e, dopo averlo portato per mano nelle pieghe delle emozioni, talvolta anche sofferte dei protagonisti, gli restituisce un approccio orgoglioso nel rivendicare una condotta fiera di agire nella e per la legalità.

Il cast

Ricco il cast che andrà in scena: Ignazio Cusimano, Marco Feo, Martina Pochini, Rosario Nicosia, Germana Nicolosi, Eleonora Russo, Sergio Pochini, Maria Ansaldi, Marcello Ruggiero, Tiziana Di Vita, Santino Serio, Carmen Zanda, Pippo Falcone e i Ragazzi del laboratorio teatrale.

Altre informazioni sullo spettacolo

La scenografia è a cura di Sergio Francesco Pochini (anche Direttore di scena e produzione). Spettacolo con inizio alle 21.15, già in prevendita i biglietti o direttamente al botteghino.

(nella foto di scena Ignazio Cusimano)