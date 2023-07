Stupiti i passanti presenti sul posto

Piovono soldi in piazza Verdi. Sarà stato l‘effetto del caldo estivo che sta assediando da giorni Palermo, lasciando solo un lontano ricordo del fresco e della pioggia che hanno contraddistinto la prima metà di giugno. Oppure una di quelle voglie improvvise di fare beneficenza o, perchè no, un modo per farsi notare sui social network. Qualcuno ha pensato anche ad una possibile candid camera. Ma al di là del motivo, quello che è accaduto questa mattina davanti al Teatro Massimo ha dell’incredibile. Mentre la città aveva gli occhi puntati in Prefettura, luogo nel quale la premier Giorgia Meloni partecipava alla riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza, nella storica piazza del capoluogo siciliano avveniva un qualcosa di peculiare.

Teatro Massimo, uomo getta migliaia di euro per terra

E qualcuno ha pensato proprio agli effetti anomali di questo caldo africano quando ha visto un uomo sulla quarantina, vestito con una maglietta blu scura e un paio di bermuda jeans, mettere in pratica una decisione assolutamente inaspettata. La persona in questione ha aperto infatti quello che si direbbe essere il suo portafoglio ed ha iniziato a tirare banconote da 50 euro per terra. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni turisti intenti a farsi qualche foto o selfie davanti allo storico teatro. Persone rimaste praticamente attonite dall’accaduto. Ma, come si vede da un video registrato da un passante presente sul posto, i palermitani sono rimasti un po’ meno fermi. Come dei piccioni che vedono delle molliche di pane a terra infatti, una decina di persone si sono letteralmente fiondate sulle banconote rimaste sull’asfalto. Secondo quanto racconta una persona presente sul posto, l’uomo avrebbe gettato a terra circa 2000 euro. La persona, che aveva con sè un monopattino, si è poi dileguata fra le strade del centro, lasciando come ricordo di sè soltanto una lunga scia di soldi.