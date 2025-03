Nell’epoca dell’innovazione digitale in cui i messaggi viaggiano alla velocità della luce e possiamo visitare posti con un click o più semplicemente, videochiamare una persona dall’altra parte del mondo, le Poste Italiane sorprendono: arrivano al mittente telegrammi invisibili. Per invisibili non si intende che spariscono nel nulla ma che, peggio ancora, non si possono leggere. Un dettaglio che fa la differenza e che compromette l’intera comprensione del testo. Da alcune testimonianze segnalateci, la carta stampata con informazioni più o meno sensibili mostrano delle lacune. Si legge l’inizio ma non la fine e nemmeno la parte di mezzo. Il tutto è lasciato quindi all’immaginazione del lettore.

I telegrammi fantasma

Sebbene superato da altri mezzi di comunicazione, Poste Italiane resiste all’utilizzo del telegramma. E non è di certo questo lo “scandalo” quanto più la mancanza di inchiostro su carta. Lettere sbiadite, frasi monche e in alcuni casi, foglio quasi del tutto bianco. Le ipotesi più accreditate mostrano: bug informativo, un problema con stampanti o forse la decisione di ridurre l’impatto ambientale eliminando direttamente il contenuto della lettera.

Si tratta di semplice disattenzione o di mancanza di cura alla forma? Eppure, chiunque riceva una lettera vorrebbe perlomeno poter comprenderne il contenuto. Ironia a parte, resta il mistero: i telegrammi fantasma diventeranno la norma o assisteremo ad una inaspettata rivoluzione tecnologica con il ritorno dell’inchiostro sulle lettere?

Nell’attesa i mittenti delle lettere potranno consolarsi con la solita frase della nonna: “è il pensiero che conta”.

Polemica sterile? No, l’errore è ripetuto nel tempo

C’è chi potrebbe pensare si tratti di una polemica sterile. Può darsi, ma chi ha segnalato il disservizio non né ha ricevuta una ma molteplici. L’auspicio è che si possa risolvere il problema e magari tornare anche a mandarsi letterine come un tempo. Forse a volte un ritorno al passato con lettere scritte nero su bianco potrebbe tornarci utile.