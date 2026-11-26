La tecnologia e le nuove frontiere del digitale entrano tra le mura delle carceri palermitane per trasformarsi in un concreto strumento di riscatto e reinserimento lavorativo. È stato presentato ufficialmente nell’Aula Magna dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia il progetto “INSIDE & OUT – Percorsi di digitalizzazione per le scienze della vita”, un’iniziativa ad alto contenuto innovativo selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.

L’obiettivo è ambizioso: colmare il divario tecnologico all’interno della Casa Circondariale “Antonio Lorusso – Pagliarelli” e della Casa di Reclusione “Calogero Di Bona – Ucciardone”, creando un ponte diretto tra i detenuti a fine pena (meno di tre anni residui) e le imprese del settore biomedicale e informatico.

La svolta high-tech: dal digitale di base alla telemedicina

Il progetto, guidato come capofila dal CE.S.A.M. – Centro Studi Aziendali Mediterraneo (diretto da Fabio Carraro), coinvolgerà inizialmente 300 persone per poi selezionarne 120 (60 per ciascun istituto) che affronteranno un primo modulo di 160 ore tra competenze digitali di base, soft skills e cittadinanza digitale, fino al conseguimento della certificazione informatica.

Ma il vero salto di qualità sul fronte dell’innovazione riguarda la seconda fase: i 24 partecipanti più meritevoli (12 per carcere) accederanno a un percorso di alta formazione da 512 ore (312 in aula e 200 di tirocinio) per ottenere la qualifica di Operatore informatico di risorse web con curvatura nelle scienze della vita. Grazie alla partnership strategica con l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo e al supporto tecnico di Factory S.r.l.s., i corsisti si formeranno su ambiti d’avanguardia: dalla gestione dei dati sanitari alla digitalizzazione documentale, fino agli strumenti informatici per la ricerca e alle tecnologie emergenti per la telemedicina.

Non solo aula: 30 accordi con le imprese per il lavoro

Oltre all’innovazione didattica, la forza del modello risiede nella filiera completa di accompagnamento al lavoro, curata insieme ad APL La Linea della Palma e Un Nuovo Giorno ODV. Il piano prevede bilanci delle competenze, orientamento individuale e la sottoscrizione di almeno 30 accordi territoriali con aziende ed enti pubblici per attivare tirocini e assunzioni reali una volta terminata la pena.

All’incontro, moderato dalla giornalista Anna Cane, hanno preso parte tra gli altri il referente del Fondo per la Repubblica Digitale Alessio Trimboli, i direttori dei due istituti penitenziari Maria Luisa Malato e Renato Persico, e il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Palermo Pino Apprendi. A chiudere l’evento, un momento simbolico legato all’inclusione con il contributo culinario di Nino U Ballerino, ideatore insieme al CE.S.A.M. del tour “Mandato di Cottura, il sapore della libertà”. Tutti i dettagli del progetto sono consultabili sul sito ufficiale