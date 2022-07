Le kermesse si sposta a Taormina. Tappa finale a Salerno

Un viaggio per lo Stivale da Palermo a Salerno a bordo dei treni storici delle Ferrovie dello Stato e con l’accompagnamento musicale dei professori dell’orchestra dell’Accademia Nazione di Santa Cecilia. Questo è in sintesi il programma di “Tempo binario“, progetto di FS partito questa mattina dalla stazione di Palermo. Quattro le tappe previste oltre a quella del capoluogo siciliano: Taormina, Reggio Calabria, Lamezia Terme e Salerno, dove il tour compirà la sua tappa finale il 17 luglio.

Un viaggio fatto di binari e musica

Protagonisti dell’evento i treni storici Gran Comfort e Arlecchino, sul quale viaggerà il gruppo di cinque solisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Quintetto di fiati che già ha dato un assaggio delle proprie abilità al binario otto della stazione ferroviaria del capoluogo siciliano. Il gruppo è composto da Adriana Ferreira, al flauto; Francesco Di Rosa, all’oboe; Guglielmo Pellarin, al corno; Alessandro Carbonare, al clarinetto; ed infine Francesco Bossone, al fagotto. Perfomance di circa quindici minuti, quella eseguita a Palermo, e che verrà replicata nelle prossime tappe, nelle quali verranno eseguite, fra le altre, musiche di Franz Joseph Haydn (Divertimento Hob. II:46), i Trois Pièces brèves del compositore francese Jacques Ibert di grande trasparenza ed eleganza melodica, il Potpourri fantastico di Giulio Briccialdi sui più celebri temi del Barbiere di Siviglia di Rossini. Ritmi cadenzati ma coinvolgenti che ben si adattono allo scenario delle stazioni ferroviarie e dei treni di Ferrovie dello Stato.

Le tappe del tour

Tempo Binario rappresenta l’occasione per parlare dei progetti in essere sul fronte del PNRR e di quelli futuri realizzati nel sud Italia dal Gruppo FS, attraverso il Polo Infrastrutture. Ciò con gli obiettivi di ridurre l’attuale gap con le altre regioni e migliorare la coesione sociale e territoriale del Paese. Un tour partito questa mattina con un flash mob a Palermo. Il viaggio sta proseguendo sulle vetture Grand Comfort fino a Taormina, dove nel pomeriggio alle16.15 ci sarà un’altra esibizione dell’Accademia Santa Cecilia. Domani pomeriggio i concerti istituzionali, dalla durata di circa un’ora, a Messina sulla nave Iginia ormeggiata nel porto e, in serata, a Reggio Calabria Lido. Domenica si riparte da Reggio Calabria per Lamezia Terme, dove alle 10.25 i musicisti faranno un’altra breve esibizione. Ultima tappa, sempre domenica, a Salerno alle 14.45, per l’ultima breve esibizione in stazione.