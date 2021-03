LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Il maltempo che ha caratterizzato i primi giorni della settimana sembra allontanarsi dalla nostra Isola. Domani, infatti, è previsto un tempo in prevalenza soleggiato, specie sui settori ionici. Nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio, c’è una leggera tendenza ad un aumento della nuvolosità, in particolar modo sui versanti tirrenici. Le temperature sono in lieve rialzo, con massime comprese tra i 13 ed i 18 gradi.

Sabato prevarrà il bel tempo in tutta la regione con qualche nuvola in transito nel corso della giornata ma senza piogge. Le temperature saranno in ulteriore, seppur in lieve aumento. Le massime saranno in ulteriore rialzo con punte anche di 20 gradi. Domenica l’epilogo della settimana con prevalenza di bel tempo ovunque. I cieli saranno sereni o con qualche nuvola di passaggio. Massime saranno comprese tra i 17 ed i 22 gradi.