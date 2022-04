Dall’8 al 10 aprile, tappa del circuito nazionale open maschile del Wheelchair

Ultimi preparativi per il 1° Trofeo Fondazione Sicilia di tennis in carrozzina che si disputerà sui campi in terra rossa del Ct Palermo di viale del Fante questo fine settimana.

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile, infatti, si disputerà il torneo di Tennis senza Barriere, valido come tappa del circuito nazionale open maschile di Wheelchair. Il programma prevede i tornei di singolare e di doppio. Montepremi della manifestazione è di 2000 euro. Previsti l’arrivo in città di 16 atleti provenienti da tutta Italia.

La presentazione al Circolo del Tennis

Evento fortemente voluto dal sodalizio di viale del Fante e dal comitato regionale Fit che oggi ha anche ospitato la presentazione. “Siamo davvero contenti e orgogliosi di vedere all’opera questi atleti straordinari – dichiara il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio – invito tutti i nostri soci e gli sportivi siciliani a venire numerosi nel corso della tre giorni di incontri che vedranno all’opera i campioni italiani del Wheelchair”.

All’incontro con la stampa era presente anche Roberta Cascio, vicepresidente Comitato Paralimpico Sicilia.

“Rivedere a Palermo il tennis paralimpico è una grande gioia – dichiara Cascio – sono sicura che questo meraviglioso circolo accoglierà al meglio tutti gli atleti”.

Subito dopo ha preso la parola il vicepresidente vicario Fit Sicilia e tra i dirigenti del Ct Palermo, Gaetano Alfano. “Il livello del torneo è davvero elevato, ci sono quasi tutti i migliori in Italia, con la Sicilia che sarà rappresentata da uno dei nostri alfieri ovvero il catanese Salvatore Vasta”.

Molti dei giocatori al via vantano anche un ranking Internazionale in quanto partecipano a prove del circuito Itf.

In rappresentanza della Fit Sicilia era presente anche il consigliere Anna Nosotti, oltre al deputato allo sport del Ct Palermo Marco Valentino e alla professoressa Paola Gianguzza in rappresentanza dell’Ateneo palermitano.

1° Trofeo Fondazione Sicilia, in gara i primi due delle classifiche nazionali

Tra gli atleti iscritti spiccano i nomi di Luca Arca – sardo di 29 anni, numero 1 italiano e 41 del ranking internazionale – e di Antonio Cippo – abruzzese di 36 anni, numero 2 delle classifiche nazionali e 69 di quelle internazionali.

Il tabellone prevede anche la presenza di Luca Spano, lombardi di 55 anni, numero 102 Itf e quarto in Italia. In lista anche Dario Benazzi, Bruno Carlucci, Pasquale Greco, Antonio Montinaro (249 Itf), Marco Pincella, Angelo Romano (il meno giovane con i suoi 62 anni e numero 209 Itf), Edgar Scalvini Lozano (136), Giovanni Zeni (130), nonché del catanese Salvatore Vasta, 39enne tesserato per il Monte KàTira, numero 277 della classifica internazionale e premiato alla Festa delle Racchette Siciliana svolta a dicembre scorso ad Enna.

Il direttore torneo sarà il maestro Alessandro Chimirri. Si giocherà al meglio dei 2 set su 3 con la pallina che potrà rimbalzare due volte prima di essere colpita.

Corso alta specializzazione

Inoltre si terrà un Corso di Alta Specializzazione di Tennis in Carrozzina che coinvolgerà 20 maestri di tennis.

Torneo Raduno tecnico Kinder under 18

A margine della manifestazione, anche il Torneo Raduno Tecnico Kinder under 18 con al via 4 ragazzi/e di interesse nazionale tra cui anche la marsalese Beatrice Draghici. Insieme a lei, l’abruzzese Lorenzo Valentini, il napoletano Alessandro Migliaccio e Christian Cattaneo, anche lui campano.